Алтайское село затопило почти полностью. Фото

Женщина поделилась кадрами затопленного Михайловского с высоты птичьего полета.

На фото видно, что село затоплено почти на половину.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введен режим ЧС в связи с паводком.

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