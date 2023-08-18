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Происшествия

Алтайский военнослужащий отправится в колонию за уход в самоволку

В Алтайском крае приговорили к к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии мужчину за уход в самоволку. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского гарнизонного военного суда.

Армия
Армия
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Согласно ведомству, фигурант дела проходил службу по контракту в 2023 году. 8 января он самовольно покинул воинскую часть, чтобы отдохнуть и провести время с семьей.

24 марта мужчина прибыл в военкомат, где ему выдали предписание явиться в военную комендатуру. Однако он проигнорировал предписание и "остался проживать по месту жительства, проводя время по своему усмотрению".

11 апреля обвиняемого вызвали в военный следственный отдел, где он признался в своем уходе в самоволку.

"Приговором Барнаульского гарнизонного военного суда от 16 августа 2023 года С. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3.1 и ч. 5 ст. 337 УК РФ, с применением положений ч. 3 ст. 69 УК РФ", - сообщают в ведомстве.

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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