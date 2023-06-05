Алтайский сельчанин скачал опасное приложение и лишился более 600 тыс. рублей

Житель Кош-Агачского района скачал по наводке мошенников телефонное приложение и потерял 662 тыс. рублей. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Установлено, что 39-летнему сельчанину позвонила девушка, представившись сотрудницей банка. Она заявила, что мужчине, как клиенту, необходимо установить приложения для защиты от мошенников и нежелательных звонков.

Мужчина поверил и установил программное обеспечение. После этого ему стали звонить реальные представители банка и просили подтвердить финансовые операции. Сельчанин слушал их невнимательно и на все вопросы отвечал утвердительно.

Оказалось, что с помощью приложения злоумышленники получили дистанционный доступ к его телефону. Они оформили кредит в его личном банковском кабинете и перевели деньги на свои счета.

Кроме того, аферисты заблокировали телефон мужчины, установив свой пароль - до этого телефон не был защищен пин-кодом или графическим ключом.

Заподозрив неладное, мужчина обратился сначала в банк, а потом в полицию.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.