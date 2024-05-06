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Алтайские таможенники пресекли незаконный ввоз препаратов для похудения

В пункте пропуска «Веселоярск» таможенники остановили автомобиль из Киргизии. В нем правоохранители нашли препараты с сильнодействующими веществами, сообщает пресс-служба Алтайской таможни.

Препараты.
Препараты.
Пресс-служба Алтайской таможни

Сотрудники мобильной группы Алтайской таможни нашли 34 упаковки с медикаментами в ходе досмотра автомобиля.

Исследование показало, что в их составе содержится сибутрамин, запрещенный к свободному обороту в России. Его общий вес составил более 146 гр.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда сильнодействующих веществ".

Обстоятельства преступления устанавливают.

Ранее житель Алтайского края незаконно вывозил из страны двигатели внутреннего сгорания.

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