Алтайские таможенники обнаружили интересную находку

За рулем автомобиля, в котором и был найден медведь, находился гражданин Республики Казахстан, его остановили в районе пункта пропуска "Кулунда". Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

У мужчины в багажнике были найдены замороженные части медведя, как предположили сотрудники таможни, для изготовления чучела. А также мясо животного.

Документов, разрешающих вывоз у водителя не оказалось.

Алтайская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде и продолжает расследование.

Бурый медведь сейчас находится под угрозой исчезновения.

Ранее Национальный парк "Салаир" поделился видео, где медведи устроили "веселую вечеринку с бассейном".