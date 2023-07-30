Алтайские пожарные спасли пять человек из горящего предприятия

Пожар произошел рано утром 30 июля по улице Вагоностроительной на территории промышленного предприятия. Выяснилось, что очаг возгорания находился в цехе по производству картона.
Спасатели немедленно начали эвакуировать сотрудников предприятия. Звено газодымозащитной службы вывело пять человек. Еще пять сотрудников вышли самостоятельно.
С огнем боролись 21 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет.
Ранее крупный пожар произошел в частном секторе на улице Интернациональная в Барнауле. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 150 кв.м.