Пожарные спасли трех взрослых и двух детей из горящего дома в Бийске 23 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Алтайские пожарные спасли пять человек из горящего дома

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Ильи Мухачева. Судя по опубликованным кадрам, пожар произошел в квартире - стены полностью выгорели. Жильцы оказались в опасности.

На место происшествия прибыло звено газодымозащитной службы. Они вывели из дома пять человек - в их числе двое детей.

Огонь тушили 16 пожарных и три автоцистерны. Площадь возгорания составила 12 кв. м.

"Причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем", - сообщают в ведомстве.

Ранее пожарные приехали на вызов из-за не выключенной плиты в жилом доме в центре Барнаула.