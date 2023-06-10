Алтайские пожарные локализировали пожар в Егорьевском районе

По словам регионального минприроды, угрозы населенным пунктам нет.
Напомним, что пожар начался 7 июня в 32 квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества. Возгорание произошло из-за сухой грозы.
Из-за огня, который распространился на площади 4,2 тыс. гектаров, перекрыли один участок дороги в регионе. Позже пламя распространилось более чем на 5 тыс. гектаров.
Кроме того, в соцсетях писали об эвакуации соседних населенных пунктов и о введении режим ЧС в Егорьевском районе.
Ранее крупный лесной пожар вспыхнул на границе Алтайского края и Казахстана.