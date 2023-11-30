1 декабря
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Происшествия

Алтайская учительница проехала более 200 км, чтобы отдать деньги мошенникам

Учительница из села Леньки проехала больше 200 км, чтобы получить кредит на 2,5 млн рублей и отдать деньги мошенникам, сообщает Mash Siberia.

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Учительнице позвонил неизвестный и представился сотовым оператором. Он заявил, что срок действия ее сим-карты истекает, и для продления нужно назвать код.

Педагог так и поступила, не увидев, что это код от Госуслуг.

После она получила номер якобы для восстановления учетной записи. Женщина снова набрала на номер, и оператор предупредил, что ее обманывают мошенники.

Далее позвонил уже другой оператор и отправил брать кредиты и класть деньги на безопасный счет. 38-летняя женщина села Леньки сразу же поехала в Барнаул, взяла займов на 2,3 млн рублей, а после этого отправила все аферистам.

"Операторы" тут же пропали, а учительница осознала, что ее обманули, и пошла в полицию.

Ранее сообщалось, что на сибирячку пытались взять 11 микрокредитов.

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