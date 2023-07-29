Аферистка вручила доверчивой бабушке сувенирные банкноты вместо настоящих

К барнаульским полицейским обратилась 88-летняя женщина и рассказала, как ее обманула мошенница.

Бабушка возвращалась из аптеки домой. Тут к ней подошла незнакомая женщина и попросила помочь поменять мелкие купюры на крупные. Бабушка выслушала незнакомку и согласилась.

Более того, привела ее домой, говорится в сообщении краевого главка МВД. И поменяла 50 тыс. рублей - отдала 10 купюр номиналом 5 тыс. рублей. А незнакомка отдала взамен 50 тыс. рублей более мелкими купюрами в конверте. На том и разошлись.

Вскоре бабушка увидела, что в конверте лежат сувенирные деньги. Тут она и обратилась в полицию.

Но оперативники установили личность "менялы" и задержали ее. Это жительница Новосибирска. Причем она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений в Бийске. Задержанная дала признательные показания.

Материальный ущерб возместила пока только наполовину.

Сейчас оперативники проверяют задержанную на причастность к аналогичным преступлениям в других городах региона.

Ранее на Алтае группа мошенников получала миллионы рублей, обманывая людей на сайте поиска автомобилей.