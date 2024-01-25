Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием рейсов из-за беспилотника

Ограничения в аэропорту вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов. Несколько рейсов ушли в Минводы.
Источник телеграм-канала 112, что была угроза атаки БПЛА.
Сейчас аэропорт работает как обычно.
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В аэропорту Сочи вечером 24 января ввели ограничения, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.
Ограничения в аэропорту вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов. Несколько рейсов ушли в Минводы.
Источник телеграм-канала 112, что была угроза атаки БПЛА.
Сейчас аэропорт работает как обычно.
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