Аэропорт приостановил работу из-за мощного землетрясения в соседней с Алтаем республике

Из-за мощного землетрясения четыре самолета не смогли приземлиться в аэропорту Алма-Аты вовремя.

Организацию воздушного движения в диспетчерском центре аэродрома приостановили на 20 минут, пишет РИА Новости.

В районе аэродрома находилось пять лайнеров, один успел приземлиться.

Из четырех воздушных судов, ожидавших посадки, один ушел на запасной аэродром. Три смогли приземлиться, указывает Газета.Ru.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Между тем госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка. Пострадали восемь человек.

А люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения в Алта-Ате. Магнитуда сейсмособытия составила 6,7.

Самое важное - в нашем Telegram-канале