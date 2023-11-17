Жители Алтайского края возмущенны разницей цен на газ в районах

В Ключевском и Алейском районах цены на газ достигают почти 29 рублей за литр.
В Барнауле тем временем цена на газ - 23,40 рублей за литр.
Ранее мы рассказывали, почему на Алтае может сложиться дефицит популярной крупы, и вырастут ли цены.
В Алтайском крае задаются вопросом, почему цены на газ так сильно отличаются в разных районах, сообщает "Черное и Белое Барнаул".
В Ключевском и Алейском районах цены на газ достигают почти 29 рублей за литр.
В Барнауле тем временем цена на газ - 23,40 рублей за литр.
Ранее мы рассказывали, почему на Алтае может сложиться дефицит популярной крупы, и вырастут ли цены.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter