13 ноября
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Жители Алтайского края стали в два с половиной раза чаще использовать интернет-звонки

Компания «МТС» сообщает о росте количества звонков при помощи интернета в Алтайском крае. Объём голосового трафика LTE в регионе увеличился в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.

Жители Алтайского края стали чаще использовать интернет-звонки.
Жители Алтайского края стали чаще использовать интернет-звонки.
Фото предоставлено компанией МТС.

Технология VoLTE (перевод разы) обеспечивает высокое качество вызовов и сверхчёткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Кроме того, благодаря высокоскоростному соединению уменьшается расход заряда батареи при частых звонках, так как на устройстве активной остаётся только связь 4G. Также сохраняется многозадачность абонента: во время разговора можно параллельно использовать интернет-соединение на телефоне для общения в мессенджерах, использования электронной почты или загрузки «тяжёлого» контента и файлов.

Наши абоненты в Алтайском крае пользуются VoLTE c апреля 2019 года, год от года востребованность этой технологии постоянно растет. Это происходит в том числе и потому тому, что МТС постоянно расширяет территорию покрытия LTE. Например, в этом году мы "зашли" сразу в 90 малых населённых пунктах края, чтобы пользоваться быстрым интернетом и звонить по VoLTE с наилучшим качеством звука могли не только наши абоненты в крупных городах и райцентрах региона, но и в отдалённых небольших поселениях региона, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Подключить опцию передачи голосовых данных с помощью VoLTE можно в настройках смартфона, в приложении оператора, включив «Интернет-звонки», или при помощи USSD-команды *111*6#.

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