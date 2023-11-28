28 ноября
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Потребитель

Жители Алтайского края получили 36 млн рублей от СберСтрахования по полисам страхования жилья

СберСтрахование с начала года выплатила 36 млн рублей компенсаций по полисам страхования жилья в Алтайском крае. Из них 91% выплат пришёлся на полисы добровольного страхования, ещё 9% — на ипотечные страховые программы.

Страхование жилья.
Страхование жилья.
Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Чаще всего в регионе сталкивались со стихийными бедствиями (76% всех инцидентов) и заливами (22%). При этом самую большую компенсацию клиенты получили из-за пожара. Она составила более 1 млн рублей, пожар произошел в частном доме в селе Поспелиха в мае этого года. Средняя сумма выплат в регионе по инцидентам с жильём составила — 94 тыс. рублей.

В целом по стране СберСтрахование за 9 месяцев 2023 года выплатила 1 млрд рублей компенсаций по полисам страхования жилья. Из них 71% выплат пришёлся на полисы добровольного страхования, оставшиеся 29% — на ипотечные программы. Всего в компанию поступило более 10 тыс. обращений из-за таких происшествий.

По общему объёму выплат по России лидируют заливы — 40% всех компенсаций. Средняя выплата по ним — 53 тыс. рублей. Второе место по объёму выплат занимают пожары (30%). При этом средняя сумма выплаты намного больше — 390 тыс. рублей, поскольку огонь наносит значительно больший ущерб, чем вода. Доля стихийных бедствий в общем объёме — 20%, средняя выплата по ним — 115 тыс. рублей.

Алла Косоухова,
заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

Жители Алтайского края часто сталкиваются с проблемами с жильём из-за сезонных паводков. Устранение последствий в таком случае может обойтись достаточно дорого — средняя выплата при стихийных бедствиях в регионе составила 95 тыс. рублей. В подобных ситуациях выручает страховой полис: он поможет в кратчайшие сроки и без нервов восстановить свой дом.

Дмитрий Пурсанов,
директор розничного страхования СберСтрахования:

Средняя выплата по полисам страхования жилья довольно высока — 78 тыс. рублей. Недвижимость часто страдает от различных происшествий, поэтому многие люди предпочитают заранее позаботиться о своём доме: по сравнению с прошлым годом количество россиян, оформивших полисы защиты недвижимости, выросло на 20%. Мы рады, что мы помогаем людям делать осознанный выбор — защищать свои накопления и привычный образ жизни. Кроме того, современные страховые продукты можно настраивать индивидуально, подбирая опции, риски и суммы возмещения, и все это за пару кликов.

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