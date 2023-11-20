20 ноября
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Жители Алтайского края могут выиграть автомобиль, путешествие и миллионы других призов в честь 30-летия МТС

МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и других российских компаний. В рамках акции будут разыграны 70 тысяч ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы.
МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы.
Фото предоставлено компанией МТС.

МТС празднует 30 лет. За время своего существования компания прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

Первый звонок в мобильной сети МТС в Алтайском крае был сделан в 2003 году, а спустя десять лет мы вышли на рынок фиксированной связи, став впоследствии одним из крупнейших региональных игроков. В настоящее время под брендом МТС мы предоставляем не только услуги связи, но технологичные цифровые решения для работы, учебы и отдыха. Мы благодарны нашим абонентам — тем, кто с нами давно, и тем, кто к нам только присоединился. Именно для них мы приготовили миллионы призов: как материальные подарки, так и уникальные лоты, например, участие в съемках сериала или встреча с любимым музыкантом, писателем, актером», — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru.

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