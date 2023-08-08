Желтое золото. Как изменились цены на ярмарочный мед в Барнауле - фоторепортаж altapress.ru

На медовой ярмарке в Барнауле продают более 50 видов товаров: от пыльцы до экосвечей. Сколько стоят самые главные из них — расскажет altapress.ru.

Мед на ярмарку на пл. Сахарова везут в основном из Краснощековского, Чарышского, Новичихинского и Шипуновского районов.

На прилавках разместили донниковый, горно-таежный мед, а также «акацию». Интересно, что их стоимость не изменилась с прошлого года — их продают от 600 рублей за килограмм.

Также можно найти «разнотравие» и дягилевый мед за 700 рублей.

Как и липовый - кстати, в прошлом году его средняя цена составляла 850 рублей. Этот мед пчеловоды получают из Башкирии и Дальнего Востока. Самый редкий — каштановый — привозят из Краснодарского края. За килограмм такого можно отдать от 1,5 тыс. рублей. Вкус необычный: мягкий, с легкой горчинкой.

Самое бюджетное предложение — гречишный мед. За баночку просят от 300 рублей.

Свежий мед пчеловоды советуют выбирать по запаху: сильный, сладкий цветочный аромат. На вкус он не должен быть кисловатым, подбродившим. И, конечно же, такой мед — жидкий и тягучий.

На прилавках рядом стоит взбитый с манго, малиной, молоком или прополисом мед — 350 рублей за 500 граммов. Такой продукт нужно правильно хранить. Если долго держать на солнце, компоненты начнут отделяться друг от друга.

За 300 рублей продают 100 граммов перги, за 200 — сотов. Бутылочка настойки прополиса — 700 рублей.

Кроме того, на ярмарке выставили на продажу сладости. Например, 100 граммов щербета можно купить за 120 рублей.

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