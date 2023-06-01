Земля подчиняется сильным и надежным

В Алтайском крае начинаются весенне-полевые работы: прибивка влаги, затем культивация, посев. Сегодня многие аграрии задумываются, какой трактор купить, чтобы, уж если потратить серьезные деньги, то потом было не жалко. Мы спросили мнение руководителей нескольких хозяйств.

КХ «Енисей»

Крестьянское хозяйство «Енисей» занимается растениеводством в Новичихинском районе. Последнее время там осваивают нулевую технологию обработки почвы. А для этого нужны широкозахватные орудия, которые меньше травмируют почву. Поэтому приобрели сеялку шириной 12,5 метров, Для нее нужен мощный трактор в 400 лошадиных сил и чтобы у него гидравлический насос перекачивал больше 200 литров в минуту. И приглядели они модель 2000 серии одного из крупнейших производителей сельхозтехники — компании Ростсельмаш.

И именно эта машина идеально подходила под наши задачи, — считает руководитель хозяйства Виктор Косач. — Перед тем как приобрести, конечно, интересовались в других хозяйствах, собирали отзывы о ее работе. Обратились к дилерам Ростсельмаш в ТК «Европа». Это наши давние партнеры, и плохого не посоветуют. Они тоже порекомендовали трактор Ростсельмаш 2400 со спаренными колесами. Ну, мы купили с 10% скидкой по программе 1432, и пока довольны его работой. Подходит и по тяговому усилию, и по гидравлике.

Руководитель хозяйства отмечает, что перейдя на широкозахватную мощную технику, «Енисей» смогло увеличить производительность, сэкономить на горючем, качество посева улучшилось.

Виктор Косач говорит, что механизатор, работающий на этом тракторе, им очень доволен. А что — кабина уютная, с хорошей шумоизоляцией, в холодное время в ней тепло, летом прохладно, пыль не проникает, есть система спутниковой навигации. Платформа РСМ Агротроник обеспечивает удаленный доступ к состоянию агромашины, напомнит и о подошедшем сроке регламентного ТО, во избежание любых поломок и для продления срока службы техники. Специалист сервисного центра может дистанционно выявить неполадку и дать инструкцию по ее устранению. А если поломка окажется серьезной, то сразу приедут с нужной деталью и инструментом.

Пока трактор без сбоев отработал сезон на бороновании и посеве.

Во время гарантийного срока, который составляет для Ростсельмаш 2400 два года, специалисты сервисного центра ТК «Европа» обязуются, в случае поломок, делать ремонт за свой счет. Но чтобы таких случаев не было, они проводят периодическое ТО согласно регламенту.

Как трактор отработал определенное количество часов, мы подаем заявку в сервисную службу, оттуда приезжают быстро специалисты, — рассказывает Виктор Косач. — Кстати, мы давно у них покупаем комбайны производства Ростсельмаш и знаем, как хорошо работает сервис в ТК «Европа». Есть небольшие неисправности, которые мы можем сами починить, но они нам подсказывают по телефону, как устранить причину. Порой на это уходит всего несколько минут. И опять техника исправна. А во время полевых работ каждая минута дорога.

Следует сказать, что сервисный центр ТК «Европа» пользуется высоким авторитетом у аграриев края. И это заслужено. Инженеры сервиса имеют многолетний опыт работы с техникой Ростсельмаш. Специалисты постоянно проходят курсы повышения квалификация, закрепляют навыки в полях. Отзывы фермеров и цифры говорят сами за себя: так в прошлом году сервисный центр провел капитальный ремонт более 60 двигателей различных производителей. В текущем году у них прошли полный кап ремонт 5 тракторов различных лет, а некоторым машинам уже более 12 лет. Но после сервиса ТК «Европа» машины снова идут в поля, будто новые.

Трактор Ростсельмаш 2000. Фото предоставлено пресс-службой ТК «Европа».

СПК «53-й октябрь»

В сельхозкооперативе «53-й октябрь» тоже прошлой весной купили Ростсельмаш 2400.

Нам нужен был мощный трактор. Посмотрели на рынок, съездили на выставку и решили взять именно машину этой модели, — вспоминает председатель СПК Виктор Подолякин, — поскольку о ней были отличные отзывы.

И они оправдались. Трактор купили со спаренными колесами, чтобы снизить нагрузку на почву. Весной в паре с посевным комплексом он посеял 2500 га, летом культивировал пары, а осенью готовил зябь, в общей сложности обработав 4 тыс. га земли.

Мы эту машину доверили очень опытному механизатору Дмитрию Дацко, — делится подробностями председатель, — и, думаю, что в этом году она покажет себя еще лучше. Мы делаем на Ростсельмаш 2400 большую ставку. Сами понимаете, новый трактор, новый посевной комплекс, значит, работа будет производительной.

Стоит акцентировать внимание на том, что сегодня трактора Ростсельмаш 2000 серии есть в наличии на площадке у дилера ТК «Европа». При этом на машины в течении 2023 года действует программа стимулирования спроса «За Урожай». Программа была подписана между МСХ Алтайского края и компанией Ростсельмаш в марте текущего года. По условиям программы выгода для фермера при покупке трактора составит более миллиона рублей.

СПК «Тамбовский»

В СПК «Тамбовский» того же Романовского района заметно больший опыт эксплуатации тракторов Ростсельмаш.

За последние три года они приобрели в ТК «Европа» четыре трактора Ростсельмаш 2375 взамен старых других производителей, которые уже износились.

Мы купили первый трактор в 2020 году и не пожалели, — говорит председатель правления СПК «Тамбовский» Владимир Мертес. — На нем мы ведем раннее весеннее боронование, посев, культивацию паров, возим силос, пашем зябь, то есть он занят практически весь сезон. В хозяйстве еще работал десяток других тракторов трех модификаций, но их двигатели нас не устраивали: у одних моделей слабенькие, у других ненадежные, у третьих импортные, и потому дорогие в обслуживании. И когда стали искать альтернативу, то выбор пал на Ростсельмаш 2375. Он легок в управлении: надежная механическая КПП изготовлена по японскому патенту, кондиционер и подруливающее устройство идут в базовой комплектации. Механизатор заходит на загон, включает автоуправление, и по спутниковой навигации машина идет по прямой. А в это время человек может расслабиться, если поле длинной несколько километров.

Нравится «тамбовцам» и платформа РСМ Агротроник. Она передает на смартфон или компьютер массу данных, например, о местоположении трактора, о его расходе топлива, скорости и направлении движения. И уже руководитель может понять, соблюдает ли механизатор технологию обработки почвы или нет, какова у него выработка за смену. Но это и для них удобно. Информация с РСМ Агротроник передается и в сервисную службу, а оттуда напоминают аграриям, что подошел срок технического обслуживания.

С недавних пор по просьбам крестьян трактор получил трехточечную подвеску, которая позволяет поднимать сельхозорудия.

Также руководитель СПК «Тамбовский» с удовлетворением замечает, что последние модификации трактора идут с компрессором. Теперь во время ежесменного ТО механизатор может самостоятельно продуть воздушные фильтры и не вызывать сервисную службу по пустякам.

Перед тем как посадить за штурвал такого трактора новичка, СПК отправляет его на курсы в ТК «Европа». Там в течение 2-3 дней в оборудованном учебном классе специалисты рассказывают об особенностях эксплуатации техники. Подобные курсы и обучения дилер проводит уже много лет. Традиционно группы механизаторов со всего края собираются каждую весну — перед выходом в поля. Но не только специалисты аграрного сектора присутствуют на курсах. Не первый год ТК «Европа» обучает и преподавателей АГАУ. ВУЗ и дилер много лет сотрудничают по программе «Образование» Ростсельмаш: оборудованные учебные аудитории, установка техники, методические материалы и ежегодное обучение сотрудников учебного заведения.

Все тракторы Ростсельмаш продемонстрировали в «Тамбовском» высокую надежность. Один уже отработал 3,5 тыс. моточасов. За это время не было поломок.

Но, конечно, при техобслуживаниях надо использовать оригинальные запчасти производителя, чтобы максимально продлить срок службы всех органов и агрегатов, — напоминает председатель СПК.

Евгений Шумилов.

ТК «Европа»

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