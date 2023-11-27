Займы без отказа: реально ли получить

Клиенты, чья кредитная история не отличается кристальной частотой, практически не могут рассчитывать на поддержку со стороны банков, поскольку в них проводится тщательная проверка, следствием которой становится отказ в выдаче денежных средств. Но что делать, если деньги нужны срочно, а до зарплаты еще далеко? В этом случае можно попробовать взять займ без отказа . Такая услуга доступна во многих МФО, о ее особенностях расскажем ниже.

Условия, дающие возможность получить займ без одобрения

Микрозайм без проверки платежеспособности, кредитной истории, а также факта трудоустройства пользуется большим спросом, поскольку далеко не у всех категорий заемщиков есть возможность подтвердить наличие официального дохода. Как и во всех других случаях, вы можете выбрать условия займа, подходящие именно вам. Важные критерии:

сумма (как правило, она не превышает 30-50 тысяч рублей);

ставка (обратите внимание, что % начисляется ежедневно);

срок;

минимальный и максимальный возраст заемщика;

возможность продления и период, на который это можно сделать;

полная стоимость кредита, с учетом всех выплат;

способ идентификации личности заемщика (по смс, путем отправки сканов документов);

способы погашения займа;

особые условия (например, отсутствие начисления процентов в течение определенного количества дней, выгодные условия для тех, кто обращается в конкретную МФО впервые, а также прочее).

Важно: как правило, запрос от пользователя рассматривает не реальный человек, а специальная роботизированная компьютерная программа. При этом, кредитор не придает текущему рейтингу заемщика первостепенное значение. Предоставлять подтверждение дохода и занятости для такого кредита не нужно. Денежные средства поступают на карту или выбранный счет в течение нескольких часов. Еще одно преимущество такого варианта — отсутствие необходимости ехать в офис кредитного учреждения лично.

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Обратите внимание: информация носит ознакомительный характер. Агрегатор не выдает кредиты, он создан для быстрого и удобного подбора подходящего конкретному заемщику кредитного учреждения (банка или МФО).

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