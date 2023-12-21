Застраховать жилье в «Росгосстрахе» можно при оплате услуг ЖКХ на почте

Оформить месячный полис страхования жилья и гражданской ответственности от компании «Росгосстрах» могут теперь российские собственники недвижимости при оплате коммунальных услуг в отделениях Почты России. Продажи полисов страхования на 1 месяц доступны в 82 регионах страны.

В покрытие полисов страхования имущества входят риски пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, воздействия жидкости, противоправных действий третьих лиц, внешнего воздействия — в том числе ставшего актуальным в последние месяцы падения летательных аппаратов, твердых тел, наезда транспортных средств. Договором защищены конструктивные элементы объекта недвижимости, внутренняя отделка и инженерное оборудование, а также гражданская ответственность собственника на случай причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.

Стоимость месячного полиса составляет всего 60 рублей. Договор страхования начинает действовать с 1 числа месяца, следующего за тем, в который была произведена оплата страховой премии. Подтверждением согласия на заключение договора является факт оплаты страховой премии. Чек необходимо сохранить, так как он может понадобиться при наступлении страхового события.

Наша компания является одним из лидеров в страховании жилья и домашнего имущества россиян — накопленный за более чем век работы опыт позволяет предложить клиентам как наиболее актуальные для собственников жилья риски, так и удобные механизмы заключения договора, — говорит директор Департамента по работе с партнерами ПАО СК «Росгосстрах» Евгений Гунаев. — Договоры страхования с помесячной оплатой совершенно необременительны по цене и выгодны тем, что их можно заключить, например, на время отпуска или пребывания на даче. Оплатить полис можно во время традиционного визита на Почту России для оплаты коммунальных платежей — то есть, в привычной и комфортной обстановке.

Заявить о страховом случае клиент может как через Единый контакт-центр «Росгосстраха», так и с помощью специальной формы на официальном сайте компании. Действующие в компании механизмы и регламенты урегулирования убытков позволяют обеспечить оперативную выплату страхового возмещения — хотя правила отводят на это 30 дней, по факту выплата поступает в большинстве случаев в течение 5-7 рабочих дней после предоставления клиентом необходимых документов.