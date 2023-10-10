Запасаться макаронами и тушенкой посоветовал эксперт россиянам

Американский доллар снова перешел психологически важный рубеж — накануне он торговался за 102 российских рубля.

В предыдущий раз доллар торговался выше отметки 102 рубля 23 марта 2022 года, напоминает E1.ru.

Сейчас доллар продолжает расти, а рубль - падать. Курс евро впервые с середины августа превысил 108 рублей.

Экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает: запас продуктов должен быть. Хотя бы на всякий случай.

Ослабление рубля выгодно федеральному бюджету, уверен эксперт. Экспортная пошлина поступает в валюте, а трата бюджета — в рублях. Когда рубль ослабевает, то в бюджете появляется больше рублей.

Прогноз

Наивно ожидать, что рубль будет укрепляться, считает Хестанов.

Ранее Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию. В связи с ослаблением рубля заметно подорожали зависимые от импорта категории — техника и электроника, автомобили, зарубежный туризм, фрукты.

Также значительно выросли цены на мясную продукцию и бензин. Инфляционное давление постепенно нарастало под воздействием увеличивающегося спроса. Годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться.