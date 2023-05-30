1 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Закроют важные направления для покупателей «Леруа Мерлен» и Fix Price

Россиян предупредили о новом решении, которое приняли крупные торговые сети, пишет PRIMPRESS..

В Барнауле откроется второй магазин "Леруа Мерлен".
В Барнауле откроется второй магазин "Леруа Мерлен".
Анна Зайкова, altapress.ru

Ретейлеры объявили о решении закрыть важные направления для покупателей с 30 мая. Эти направления пользовались спросом среди клиентов.

В Fix Price заявили, что сворачивают сразу два направления. Так, недавно ритейлер дал возможность посетителям магазинов получить скидку на дальнейшие покупки.

Для этого необходимо было оформить заказ через сайт или приложение сети на сумму от 1600 рублей. После этого нужно забрать заказ в любом ближайшем магазине. Более того, можно было получить 250 рублей в виде бонуса. Однако такая программа вводили сроком до 30 мая, она не будет работать.

Аналогично поступил ритейлер «Леруа Мерлен». Сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта ранее дала возможность получения кешбэка в размере 5% от онлайн-покупок. Получить их можно было при оплате картой «Тинькофф». Но с 30 мая она работать не будет.

Ранее стало известно, как будут работать по новой схеме "Ашан", "Леруа Мерлен", Fix Price. Также в «Леруа Мерлен» прокомментировали сообщения о продаже всех складов.

Выяснилось, что компания не планирует продавать все свои складские площади на территории России и менять что-то в работе.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости сообщил, что ритейлер продаст все свои складские площади в России. Также РИА Новости писали, что Leroy Merlin планирует продать свои магазины. Компания ожидает, что после продажи магазинов сохранятся рабочие места для 45 тыс. сотрудников.

Между тем российские владельцы сети низких цен Fix Price стали долларовыми миллиардерами. Ломакин и Хачатрян — старожилы российского ретейла.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость