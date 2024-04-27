Законопроект о запрете продажи вейпов в РФ планируют внести уже в мае

В Госдуме сообщили, что законопроект о запрете продажи вейпов в РФ планируют внести в мае. Об этом сообщает ТАСС.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что законопроект внесут во второй половине мая. На данный момент собираются подписи.

Отмечается, что количество подростков, использующих вейпы, в начале 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.

Парламентарии заявляют, что даже жидкости для вейпов, не содержащие никотина, нельзя назвать безвредными, так как они состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей.

Ранее сообщалось, что законопроект о полном запрете продажи вейпов разработали в Госдуме РФ.

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