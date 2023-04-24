Заказать кейтеринг в Москве: выбираем компанию для вашего идеального праздника

Организовать мероприятие, которое сможет удивить даже самых взыскательных гостей — непросто. Оригинальная шоу-программа, приглашенные звезды, красиво оформленный стол с затейливыми блюдами, эффектно украшенный зал — лишь часть того, что понадобится, чтобы праздник «удался». Если времени, желания или опыта по организации недостаточно, можно доверить работу профессионалам и заказать кейтеринг (например, здесь: https://canapeclub.ru/catering/ ).

Кейтеринг от компании Канапе Клаб

Уже 30 лет компания занимается организацией и обслуживанием мероприятий самого разного масштаба: от дней рождений на небольшое число персон до свадеб и других массовых мероприятий, количество гостей на которых составляет до нескольких сотен человек.

Спектр оказываемых услуг широк: это не только выездные банкеты «под ключ» с подбором места проведения праздника, банкетными менеджерами, официантами, возможностью составления индивидуального меню из сотен видов блюд и полным сопровождением, но и многое другое.

Также вы можете заказать:

организация питания для корпоративных клиентов;

кейтеринговое обслуживание на 8 марта , выпускной , новый год , корпоратив или любой другой праздник;

выпускной новый год корпоратив или любой другой праздник; доставка еды на дом , в офис , в гостиницу и любые другие места;

в офис в гостиницу и любые другие места; кофе-брейк;

подбор площадки и сопровождения , в зависимости от ваших целей;

в зависимости от ваших целей; возможность организовать выездной «ресторан» на природе ( с барбекю или без), на теплоходе или в любом другом удобном для клиента месте.

Подробнее о заказе любых видов кейтеринга можно узнать на canapeclub.ru/catering/.

Как сделать заказ?

Если вас интересует организация фуршета или более масштабного мероприятия, необходимо оставить заявку (вы можете позвонить специалистам компании Канапе Клаб или отправить сообщение в одном из популярных мессенджеров).

Вне зависимости от ваших целей, стол будет организован по вашему выбору (к заказу доступны готовые блюда самых разных кухонь мира, включая закуски, канапе, салаты, шашлык, пироги, горячие блюда, десерты, напитки и многое другое).

Канапе Клаб — отличный кейтеринг в нужном именно вам формате!

Учесть все: кейтеринг как способ организации идеального мероприятия

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