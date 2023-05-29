Юань, золото или вклад. На чем зарабатывали и теряли деньги жители Алтая и что сулит 2023 год

Год начала спецоперации наверняка войдет и в финансовую историю: власти сумели остановить распространение паники, и россияне не стали массово забирать накопления из банков, как в прежние кризисы. Наоборот, они с азартом понесли туда деньги. Кто-то скупал золотые слитки килограммами, кто-то приобретал китайскую валюту или размещал свои кровные на вкладе с особо высокой ставкой. Насколько успешными были эти финансовые стратегии и что ждет частных инвесторов в 2023 году?

Юань

Большая любовь к китайской валюте проснулась у россиян в марте 2022-го — на фоне обрушения рубля и опасений вовсе потерять свои доллары и евро. Доля всех валютных вкладов в прошлом году сократилась вдвое и составила менее 10%, рассказал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

Те, кто все же остался верен вложениям не в отечественную, а в иностранную валюту, выбрали депозиты в юанях. Часть сограждан приобрела облигации российских компаний, номинированные в юанях.

Самые опытные пошли по схеме: покупали юани за рубли, затем за юани — американские доллары, которые, в свою очередь, продавали за рубли.

Юань и доллар, кто кого. ru.freepik.com

Такие операции давали вкладчикам возможность немного заработать, рассказали в Центробанке.

В общем, к концу года россияне накупили юаней через крупнейшие банки и биржу на 138 млрд рублей — это в 345 раз больше, чем годом раньше (0,4 млрд).

Итоги

Однако спрос на юань сохранялся только в марте-сентябре 2022-го. «Нетто-покупки юаней физлицами к концу года снизились практически до нуля», — констатировали в Центробанке, подводя итоги года.

Спад интереса к китайской валюте объясняется чисто экономически: большинство юань-вкладчиков не просто не заработали ничего — они потеряли.

Юань. unsplash.com

Так, в начале 2022-го юань стоил около 12 рублей, привел расчет «Коммерсантъ-FM». В марте он подорожал до 21 рубля, к лету подешевел до 8 рублей, а к концу года вновь подрос до 10.

Тот, кто закупил китайскую валюту весной, потерял почти 54%, подсчитали эксперты издания.

Прогноз

Но в 2023 году россияне вновь стали массово вкладываться в китайскую валюту. В марте физлица купили юаней на 41,9 млрд рублей, это почти вчетверо больше, чем в феврале, сообщает ЦБ. Стоит ли игра свеч? Вот с этого места поговорим поподробнее.

У вложений в китайскую валюту есть плюсы: стабильный курс по отношению к мировым валютам, отсутствие санкций в отношении России со стороны КНР, отсутствие ограничений по операциям с китайской валютой, объяснили в алтайском филиале «Россельхозбанка».

Юань, золото или вклад? ru.freepik.com

Но есть и минусы: юань — не свободно конвертируемая валюта, и его курс определяет не рынок, а государство. А государство может снизить курс для достижения цели своей денежной политики. «Курс юаня к рублю очень волатилен, к минусам можно отнести и невысокие процентные ставки по вкладам в юанях», — добавили в «Россельхозбанке».

Рост интереса к юаню в 2023 году может быть вызван политикой банков: в начале феврале они начали поднимать ставки по вкладам в китайской валюте. Теперь можно разместить ее на депозите под 3% годовых.

«Наши эксперты прогнозируют, что в этом году на фоне продолжающейся дедолларизации сбережений интерес к юаням увеличится», — полагает Дмитрий Горбунов.

Дмитрий Горбунов, управляющий банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. Фото: пресс-служба Банк ВТБ (ПАО)

Но другие эксперты все же опасаются: при сохранении текущего курса юаня к рублю и уж тем более при укреплении рубля, доходность юаневых депозитов может вообще оказаться отрицательной.

Пока же более интересно выглядят вложения в облигации, номинированные в юанях. Их доходность в середине апреля находилась в диапазоне 3,5-5,5% годовых, сообщили в ВТБ.

«На 6 февраля 2023 года на бирже было размещено 16 выпусков облигаций номиналом в юанях. С помощью этих инструментов инвесторы могут зафиксировать самую высокую доходность, а также заработать на ослаблении рубля», — пояснили в «Россельхозбанке».

В целом же финансисты более-менее единодушны: юань — скорее способ снизить влияние инфляции на сбережения, нежели инструмент получения дохода.

Юань, золото или вклад? ru.freepik.com

Золото

Взрывной интерес к золоту в слитках появился все той же тревожной весной 2022-го. После того, как власти отменили НДС (20%) на покупку слитков, а коллективный Запад заблокировал российские золотовалютные резервы, россияне ринулись за золотом.

По данным «Ведомостей», в 2022 году население купило 64-67 тонн золота, тогда как в 2021-м — только 6 тонн. «Россельхозбанк» в 2022 году продал 579 золотых слитков, годом раньше — всего 70. Лидером по продажам слитков стал ВТБ.

«После отмены НДС на покупку золота, ВТБ в целом по банку реализовал порядка 37 тонн слитков. Средний объем сделки превысил 10 килограммов», — говорит Дмитрий Горбунов. На минуточку: средневзвешенная цена грамма золота за 2022 год составила 3983 рубля, по данным ЦБ, и, стало быть, 10 кило — это около 40 млн рублей.

Золотые слитки. unsplash.com

И хотя основные продажи слитков проходят в Москве и Санкт-Петербурге, клиенты ВТБ в регионе, по словам руководителя алтайского ВТБ, тоже активно используют этот инструмент в своем портфеле.

Итоги

Однако, по оценкам «Россельхозбанка», в среднем доход от вложений в золото за 2022 год был… отрицательным. Хотя, как принято считать, золото — защитный актив именно в кризисные периоды.

«Инвестиции в золото являются долгосрочным вложением, инвестиционный горизонт в слитки — не менее пяти лет», — объяснили в «Россельхозбанке».

Золотые слитки. unsplash.com

Прогноз

Спрогнозировать доход от вложений в золото в 2023 году опрошенные «СК» эксперты не рискнули: очень уж колеблется его стоимость на рынке. Ясно одно: несмотря на бледные итоги прошлого года, этот драгметалл продолжает притягивать частных инвесторов.

«Спрос на слитки есть», — говорит Михаил Бердоносов, заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие». «В особенности — у клиентов Премиум и Private сегмента», — добавляют в «Россельхозбанке».

В ВТБ полагают, что спрос на драгметалл будет расти и в дальнейшем. Способствовать этому будет и сервис по обратному выкупу физического золота — банк намерен запустить его во втором квартале года. «Это позволит повысить инвестиционную привлекательность слитков», — полагает Дмитрий Горбунов.

Как заработать деньги? ru.freepik.com

При этом эксперты призывают не ограничиваться слитками и монетами, а использовать и другие инструменты, привязанные к золоту.

«Биржевая структурная облигация с привязкой к курсу золота с защитой капитала, ПИФ — Фонд драгметаллов (золото, серебро, платина), акции золотодобывающих компаний, инвестиционные монеты, обезличенный металлический счет», — перечислили такие инструменты в «Россельхозбанке».

Вклады

А вот на чем жители Алтайского края (как и всей страны) однозначно заработали, так это на вкладах. Изменение ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 20%, случившееся 28 февраля и ставшее кошмаром для заемщиков, оказалось подарком для вкладчиков.

Ставки по вкладам понялись до давно забытых высот. 1 марта средняя максимальная ставка по вкладам на рынке составляла 20,51% годовых, по данным ЦБ. Отдельные смелые банки предлагали депозиты и под 25%.

Центробанк. ru.freepik.com

Эти цифры настолько воодушевили вкладчиков, что они закрывали прежние вклады с потерей процентов. Несли в банки деньги, которые раньше намеревались инвестировать в недвижимость. Переводили валютные депозиты в рублевые.

«В 2022 году портфель классических инструментов сбережений клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай вырос на 30% к началу года. Доля рублевых вкладов составила 96%», — комментирует Дмитрий Горбунов.

Итоги

Большой скачок ставок, как мы помним, продержался недолго. «Но для многих вкладчиков он дал возможность получить дополнительный доход, на который они не рассчитывали», — отметил специалист «Алтайкапиталбанке».

«Особенно выиграли те, кто положил средства на вклад по ставкам около 20% на полгода-год. С мая началось снижение ставок, но они еще какое-то время оставались довольно на высоком уровне, что также способствовало росту как количества вкладчиков, так и средств на их счетах», — описывает ситуацию Михаил Бердоносов.

Сбережения. Деньги. Вклады. ru.freepik.com

При этом в банке «Открытие» отметили увеличение средств на накопительных счетах — именно на них пришелся основной рост пассивов физлиц в марте 2022 года.

Интересно поведение частных инвесторов и по завершении этого «аттракциона невиданной щедрости»: они не стали забирать вклады из банка после того, как ставки снизились.

«Большинство клиентов, которые размещали рублевые вклады по ставке более 20% на срок до 180 дней, после окончания срока переразместили средства уже по новым условиям, оставив их в банке. И лишь небольшая часть физлиц забрала деньги для реализации своих текущих планов», — сказал и Денис Чесноков, руководитель допофиса «ВБРР» в Барнауле.

В «Алтайкапиталбанке» к концу года объем вкладов сократился тоже весьма незначительно — менее чем на 1%. «Наших клиентов можно назвать предусмотрительными инвесторами: в сложных условиях 2022 года рисковать своим деньгами ради эфемерной большой выгоды — авантюрное занятие», — рассуждает специалист этого банка.

При этом, по мнению представителя «Алтайкапиталбанка», сыграл роль и временной фактор. До большого скачка все привыкли к средней ставке на уровне 5-7%. И когда она к концу года вернулась примерно на этот же уровень, это никого особо не напугало.

Прогноз

Между тем, сберегательная модель поведения населения сохранилась и в 2023 году. В январе вкладчики взяли паузу, а в феврале приток вкладов возобновился — его отметили все опрошенные «СК» представители банков.

«Полагаем, что причиной наращивания остатков на вкладных счетах были акционные предложения по вкладам с повышенным уровнем доходности. Такая широкая реклама была, в основном, у федеральных банков, испытывающих санкционное давление, и это понятно и и обоснованно», — прокомментировали в «Алтайкапиталбанке».

Другим фактором притока денег населения могло стать поступление выплат конца 2022 года — премий, зарплат и социальных пособий. В отсутствие других привлекательных и надежных направлений для вложения вклады для многих стали востребованным инструментом.

Удастся ли заработать на вкладах в 2023 году? Большинство респондентов «СК» полагают: да, безусловно. Ведь ставки по вкладам перекрывают инфляцию. Так, в апреле банки предлагали в среднем от 6,75% годовых (депозиты на три месяца) до 7,58% (на год). А инфляция в этом же месяце опустилась ниже 3% в годовом выражении.

И, похоже, наши с вами сограждане это уже поняли: приток вкладов в банки начался в феврале, и тенденция пока сохраняется.

Почему клиенты банков предпочитают короткие вклады?

В январе 2023 года финансисты обратили внимание на повышенный интерес населения к коротким вкладам на три и шесть месяцев. Хотя, как сообщили, например, в ВТБ, во втором полугодии 2022 года отмечался, напротив, рост спроса на «длинные» депозиты (до трех лет), по которым предлагались максимальные ставки.

Эту же тенденцию «СК» подтвердили и в других банках. «В настоящее время вкладчики в большей степени отдают предпочтение краткосрочным — до одного года — депозитам», — сказали в «Промстройбанке». Клиенты «Россельхозбанка» тоже предпочитают короткие вклады, аргументируя это своим преклонным возрастом либо надеждой на будущее повышение ставок.

«Мы наблюдаем предпочтительное размещение средств клиентов от 181 до 365 дней. Клиенты поясняют, что возможные колебания по ставкам на длительный срок, более 365 дней, на сегодняшний день сложно прогнозируемы», — согласен и Денис Чесноков.

Статистика ВТБ в Алтайском крае такова: около половины депозитов размещены на срок от полугода до года, еще 23% — на срок до полугода. И только 27% средств хранятся на долгосрочных вкладах.

«Население пока не готово фиксировать деньги на период свыше года. Это связано с тем, что клиенты не расширяют горизонт планирования из-за сохраняющейся неопределенности в экономике. Также замедление инфляции в первом квартале стимулирует рост потребительских расходов, что снижает склонность к долгосрочным сбережениям», — прокомментировал Дмитрий Горбунов.

Однако ряд банков все же заметили рост спроса на долгосрочные сбережения.

«Доля тех, кто открыл депозит на год и более, растет. Полагаем, связано это с переориентацией интересов населения в сложных геополитических и экономических условиях. Если ранее люди хотели жить здесь и сейчас и тратили много средств на не всегда нужные покупки, то сейчас многие задумались о накоплениях «на всякий случай». Поменялась потребительская стратегия», — объясняет эксперт «Алтайкапиталбанка».

Тенденцию к увеличению сроков размещения вкладов наблюдают и в банке «Открытие». «Это связано с тем, что максимальные ставки по депозитам предоставляются на срок от года и далее, а для краткосрочных вложений лучше подходят накопительные счета», — говорит Михаил Бердоносов.

По мнению финансиста, в текущей ситуации наиболее разумной сберегательной стратегией выглядит размещение средств в рублевые вклады на максимальный срок, который позволяет ставка.