Ягодный рай: стало известно, при каком условии на даче клубнику можно собирать ведрами

Садоводы уже вовсю готовятся не только высаживать овощные культуры, но и собирать спелые и сочные ягоды. Например, сладкую и вкусную клубнику (многие ее называют викторией).

Так, ягода буквально "попрет", если ее правильно подкормить.

Опытные садоводы советуют простую подкормку, указывает prokazan.ru. Это необходимо сделать в момент цветения клубники, и тогда ягоды будут куститься и свешиваться словно на плантациях.

Цветущую клубнику рекомендуется обработать раствором — 1 столовую ложку нитрофоски нужно растворить в 10 литрах воды. А потом просто можно полученным средством полить грядки.

Ягода получить питательные вещества, которые ей будут требоваться.

Если дождей нет, то гряды с клубникой поливают не реже одного раза в неделю, хорошо промачивая грунт. Поливать предпочтительно дождеванием – до цветения, после — в поливочные борозды, расположенные в междурядьях, поскольку клубничная корневая система раскидистая.

Полив клубники проводят по вечерам или утрам, теплой отстоянной водой.

Уход

Специалисты советуют ухаживать за кустами клубники нужно в течение всей вегетации. Только так можно вырастить мощные растения с большим количеством ягод.

Лишней травы на клубничных грядках не должно быть. Нужно удалять сорняки любых видов, они угнетают растения, в итоге ягоды мельчают, становятся кислыми. Количество необходимых прополок за сезон – 6-8, в дождливый год, возможно, потребуется и больше.

Одновременно с прополками нужно обрывать усы (лучше отрезать секатором или ножницами), если они не нужны, чтобы они не перетягивали питание на себя.