1 июня
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Ягодный рай: стало известно, при каком условии на даче клубнику можно собирать ведрами

Садоводы уже вовсю готовятся не только высаживать овощные культуры, но и собирать спелые и сочные ягоды. Например, сладкую и вкусную клубнику (многие ее называют викторией).

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Так, ягода буквально "попрет", если ее правильно подкормить.

Опытные садоводы советуют простую подкормку, указывает prokazan.ru. Это необходимо сделать в момент цветения клубники, и тогда ягоды будут куститься и свешиваться словно на плантациях.

Цветущую клубнику рекомендуется обработать раствором — 1 столовую ложку нитрофоски нужно растворить в 10 литрах воды. А потом просто можно полученным средством полить грядки.

Ягода получить питательные вещества, которые ей будут требоваться.

Если дождей нет, то гряды с клубникой поливают не реже одного раза в неделю, хорошо промачивая грунт. Поливать предпочтительно дождеванием – до цветения, после — в поливочные борозды, расположенные в междурядьях, поскольку клубничная корневая система раскидистая.

Полив клубники проводят по вечерам или утрам, теплой отстоянной водой.

Уход

Специалисты советуют ухаживать за кустами клубники нужно в течение всей вегетации. Только так можно вырастить мощные растения с большим количеством ягод.

Лишней травы на клубничных грядках не должно быть. Нужно удалять сорняки любых видов, они угнетают растения, в итоге ягоды мельчают, становятся кислыми. Количество необходимых прополок за сезон – 6-8, в дождливый год, возможно, потребуется и больше.

Одновременно с прополками нужно обрывать усы (лучше отрезать секатором или ножницами), если они не нужны, чтобы они не перетягивали питание на себя.

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