Wildberries принял важное решение об обратной отправке товаров

В компании объявили о полной отмене оплаты одной из услуг, за которую раньше с людей брали деньги, пишет PRIMPRESS.

Решение маркетплейса — о процессе взимания платы за обратную отправку товаров. Недавно маркетплейс начал брать с покупателей деньги за каждый товар, который человек не выкупил в пункте выдачи заказов. И плата взималась даже за те товары, которые пришли с повреждениями или не соответствовали картинке в приложении, пишет prokazan.ru.

Потребители стали жаловаться и обращаться с исками в суды. И недавно Мосгорсуд встал на сторону покупателей.

В случае отказа от товара по причине брака или неправильного вложения удержанные на обратную транспортировку денежные средства подлежат возврату.

Между тем об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress.

Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах. Для покупок лучше не использовать основную карту, советуют эксперты. Для приобретения товаров эксперты рекомендуют завести отдельную карту. И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян. Маркетплейс убрал возможность оплатить товар наличными деньгами в пункте выдачи заказов или при получении от курьера — только онлайн.

Ozon тоже заявил о прекращении работы одной из функций. Теперь для покупателей, которые обновят приложение, пропадет кнопка «Купить в один клик».