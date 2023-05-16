17 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

WhatsApp прекратит работу на смартфонах

С 1 июня многие владельцы смартфонов не смогут больше на своих устройствах пользоваться мессенджером WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Мессенджер WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp.
Pixabay.com

Доступ к WhatsApp* утратят пользователи, которые используют устаревшие модели смартфонов. Или даже вполне современные, но работающие под управлением старых версий операционных систем, пишет prokazan.ru.

Использовать мессенджер будет невозможно на телефонах, функционирующих под управлением операционных систем Android 5.1 Lollipop и iOS 13 и любых, еще более старых.

Но выход есть. Стоит обновить программное обеспечение смартфона — чтобы летом продолжать пользоваться WhatsApp*.

Между тем один аккаунт WhatsApp* можно будет использовать на нескольких телефонах. Разработчики улучшили функцию: теперь пользователи могут использовать один аккаунт на нескольких телефонах. К одному аккаунту можно привязать до четырех устройств.

Благодаря созданию этой функции вести диалоги в приложении станет удобнее, а также появится возможность переключения между устройствами без выхода из аккаунта.

В ближайшие недели обновление станет доступно всем, сейчас его уже начали внедрять по всему миру.

* - принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость