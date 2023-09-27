Вторая волна удорожания ипотеки: по каким ставкам дают кредиты на жилье на Алтае

Волна повышения
Процентные ставки по рыночной, не льготной ипотеке, начали расти в первую же неделю после решения Центробанка от 15 сентября.
В период с 18 до 24 сентября они поднялись в среднем на 0,44 п.п. (процентных пункта) - это кредиты на покупку квартир на вторичном рынке. В Сбере и ВТБ, лидерах рынка, ипотека на квартиры подорожала на 0,5 п.п.
Рост, как видим, незначительный. Но, возможно, это только начало. После предыдущего, августовского, повышения ключевой ставки ЦБ последующая волна удорожания ипотеки в коммерческих банках продолжалась две недели.
Максимум и минимум
Теперь о стоимости кредита.
В Сбере рыночная ставка на покупку квартиры на вторичном рынке теперь составляет 14,5% годовых – но это с учетом скидки для зарплатных клиентов (1 п.п.), за оформление пакета услуг «Домклик Плюс» (1 п.п.) и электронную регистрацию сделки (0,3 п.п.).
В ВТБ – 14,3% (с учетом скидки на онлайн-заявку). Для сравнения: совсем недавно, в начале августа, ставки по рыночной ипотеке на вторичку в этих банках достигали 11,7-11,8% годовых.
Рекордсмен по размеру заявленной ставки «Газпромбанк». Согласно информации наш.дом.рф, это 16,5% годовых.
А минимальные ставки отмечены у АкБарса (13,2%), "Абсолют банка" (13,39%) и Росбанка (13,9%) - из кредитных учреждений, работающих в Алтайском крае. Впрочем, фактические условия, как обычно, зависят и от индивидуальных особенностей заемщика.
Перетекание спроса
Как видим, разница ставок между рыночными и льготными программами продолжает расти и сегодня превышает 5-6 п.п.
Естественная реакция заемщиков - рост интереса к льготным программам, распространяющимся только на новостройки, и перетекание спроса с вторичного на первичный рынок.
Процесс пошел уже после августовского повышения ставки ЦБ. В пресс-службе ВТБ констатировали, что в сентябре на льготную ипотеку пришлось 56% в структуре продаж, банка «Открытие» – 65%.
Между тем, похоже, что жилищное строительство в Алтайском крае нуждается в повышении спроса - по крайней мере, если говорить о многоквартирниках.
Так, за первые восемь месяцев 2023 года в Алтайском крае введено в эксплуатацию на 42% меньше многоквартирного жилья, чем в тот же период 2022-го: 209 тыс. кв. метров, сообщает наш.дом.рф. Это вдвое меньше ввода индивидуальных жилых домов (426 тыс. кв. метров).
После смещения интереса к льготным программам, в сентябре-октябре, строительство и ввод в эксплуатацию "человейников" на Алтае, возможно, начнет ускоряться.
Льготы уменьшаются
Однако и условия льготной ипотеки в период с 18 по 24 сентября все же тоже ухудшились, хотя и ненамного. Центробанк пришел к выводу: надо охлаждать ипотечный рынок. И тут все идет по плану.
Минимальный первоначальный взнос по госпрограммам повысили с 15 до 20%. И на 0,5 п.п. снизили размер субсидии, предоставляемой банкам для субсидирования льготных программ, напоминает РБК.
И вот на фонде роста ставки ЦБ коммерческие банки стали незначительно (на 0,3-0,7 п.п.), но массово менять условия по льготным программам.
Ставки по госпрограммам в банках подтягиваются к максимально возможным, предусмотренным постановлениями правительства: до 8% по льготной ипотеке-2020 и до 6% - по семейной. Ранее все банки держали их немного ниже планки.
Тем не менее льготные программы пока остаются относительно доступными. В среднем по рынку льготный кредит на покупку квартиры новостройке можно взять под 7,92%, по программе семейной ипотеки – под 5,92%.
Ранее altapress.ru подсчитал: повышение ипотечной ставки лишь на 2 п. п. приводит к тому, что ежемесячный платеж по кредиту в 3,4 млн рублей, взятому на 20 лет, возрастает на 4,8 тыс.
В итоге общий размер переплаты по кредиту за 20-летний период его погашения оказывается больше на 1,1 млн рублей. По последним, июльским, данным, в Алтайском крае ипотеку берут в среднем на 23,8 лет.
Зачем ЦБ повысил ключевую ставку
- Совет директоров Банка России 15 сентября 2023 года принял решение повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых, так как инфляционное давление в экономике остается высоким.
- Реализовались существенные проинфляционные риски, заявил регулятор: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.
- В этих условиях, отметили в ЦБ, требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к 4% в 2024 году.
Источник: Cbr.ru.