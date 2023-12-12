Одна из самых популярных барнаульских доставок еды «Любовь и суши» объявила о старте предзаказов на 28-31 декабря. Приятная новость: компания уже принимает заказы на корпоративы.

Встречайте Новый Год 2024 с любимыми роллами от «Любовь и суши».

Бренд «Любовь и суши» работает на производстве Dimmy Yammy *- на больших кухнях, где много персонала и соблюдаются все стандарты качества. Помимо высокого уровня блюд, служба доставки может взять любой крупный заказ - и доставить его к назначенному времени. Но даже если мероприятие планируется на небольшую компанию - есть удобные решения.

Роллы в формате “половинок” - ноу-хау для нашего города. Можно заказать, например, 10 разных сочетаний, а заплатить как за шесть целых роллов. Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович. Роллы в формате “половинок” - ноу-хау для нашего города. Можно заказать, например, 10 разных сочетаний, а заплатить как за шесть целых роллов. Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович. Роллы в формате “половинок” - ноу-хау для нашего города. Можно заказать, например, 10 разных сочетаний, а заплатить как за шесть целых роллов. Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович.

Прямо сейчас на сайте «Любовь и суши» указаны действующие цены для новогодних праздников. Компания не собирается повышать стоимость из-за увеличения спроса. Скидки на сеты - действуют, правда, не суммируются с промокодами.

Условия акции «Встречайте 2024 год с любимыми роллами» от «Любовь и суши»:

Сделать предзаказ можно на 28 - 31 декабря. Предзаказы принимаются с 5 декабря. Скидки на сеты сохраняются, но не суммируются с акциями. На период 28 - 31 декабря будет действовать платная доставка - 100 рублей.

Встречайте Новый Год 2024 с любимыми роллами от «Любовь и суши». Фото предоставлено ИП Волжин Дмитрий Денисович.

Сайт: lubovsushi.ru

Телефон: +7 3852 59-11-99

* Димми Ямми

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