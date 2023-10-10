Воскрешение Китайского рынка. Как Торгово-производственный комплекс изменился после смены руководства

Торгово-производственный комплекс Алтайского края, известный многим как Китайский рынок — одна из крупнейших торговых площадок Барнаула. За полугодовой период, с момента приобретения его новыми собственниками, он существенно изменился. Какие перемены произошли на любимом всеми рынке — в нашем материале.

Обновленный Китайский рынок

Напоминаем, что в январе 2023 года участок приобрела компания «Бизнес Альянс», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий и предоставлением финансовых услуг.

Общая площадь рынка составляет более 145 тыс. кв. м, из них здания и сооружения занимают 56 619 кв. м. Новое руководство поставило перед собой цель: сделать всеми любимый рынок еще более удобным, а ассортимент — разнообразным.

За полгода собственники провели большую работу, чтобы создать комфортные условия для клиентов и арендаторов. Было заменено более 3 232 кв. м дорожного полотна, отремонтировано 8 261 кв. м крыш и 3 тыс. кв. м торговых площадей, включая внешний фасад и внутренние помещения.

На Китайском рынке продолжается ремонт торговых площадей. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке продолжается ремонт торговых площадей. Фото: Анна Зайкова.

Руководство не планирует останавливаться на достигнутом и собирается увеличивать темпы и объемы ремонтных работ.

Мы хотим, чтобы арендаторов стало больше, ассортимент интереснее и количество довольных покупателей увеличилось, — отмечают собственники.

Самое важное обновление — на Китайском рынке появилась та самая городская «Барахолка». Для нее оборудовали специальную площадку на 1,6 тыс. кв. м. Она будет работать по воскресениям.

На Китайском рынке появилась городская «Барахолка». Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке появилась городская «Барахолка». Фото: Анна Зайкова.

Каждый барнаулец может найти здесь все необходимое: от мелких запчастей для автомобиля до интересного антикварного товара для коллекции и дизайна, — отмечают в руководстве.

Мебель, украшения и лакомства

Китайский рынок всегда славился тем, что здесь можно купить все самое необходимое по доступной цене. Торговый комплекс предлагает 6,4 тыс. видов продовольственных и 13,8 тыс. непродовольственных товаров.

Большим спросом пользуются продукты питания. На рынке представлен широкий ассортимент овощей, фруктов, мяса, рыбы, сыров, кондитерских изделий от алтайский производителей.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова.

Многие приезжают сюда, чтобы закупить товары для дома. Это различная мебель, ковры, посуда, электроника и ритуальные принадлежности. А также здесь можно приобрести одежду и обувь любых размеров и детские игрушки.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова.

Охотники и рыбаки приезжают сюда за необходимым оборудованием, в том числе и для туризма. Также здесь предлагают инструменты для сада и огорода.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова.

Здесь же для горожан предоставлены услуги: ателье, ювелирная мастерская, парикмахерская, аптека и оптика.

Благодарные покупатели

Есть у Китайского рынка и свои преданные фанаты. В их числе супруги Ткачевы, Евгений и Галина. Они часто посещают торговый комплекс, чтобы купить качественные товары для дома быстро и по невысокой цене. «Я практически всегда уезжаю с покупкой», — заявляет Евгений.

«Делаем дома ремонт. Сейчас, например, покупали с женой ковер в гостиную. Нигде в городе нет такого широкого выбора ковров. Люстры тут покупаем тоже. Заодно зашли и на продуктовый рынок, купили свежие продукты: яйца, масло, мясо, специи», — рассказывают супруги.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова.

Галине больше всего нравятся китайские чаи, которые она покупает здесь в магазинчике с национальными азиатскими приправами и продуктами.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова. На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Фото: Анна Зайкова.

Евгений же часто приобретает на рынке товары для хобби и увлечений: охота, рыбалка, туризм. «На Китайском рынке можно укомплектоваться на 100% и по приятным ценам», — считает он.

«Радует то, что рынок заметно преображается и становится лучше — больше, чище, удобнее. Конечно, цены и ассортимент привлекают! Рекомендую!», — отмечает семейная пара.