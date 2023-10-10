10 октября
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Воскрешение Китайского рынка. Как Торгово-производственный комплекс изменился после смены руководства

Торгово-производственный комплекс Алтайского края, известный многим как Китайский рынок — одна из крупнейших торговых площадок Барнаула. За полугодовой период, с момента приобретения его новыми собственниками, он существенно изменился. Какие перемены произошли на любимом всеми рынке — в нашем материале.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.

Обновленный Китайский рынок

Напоминаем, что в январе 2023 года участок приобрела компания «Бизнес Альянс», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий и предоставлением финансовых услуг.

Общая площадь рынка составляет более 145 тыс. кв. м, из них здания и сооружения занимают 56 619 кв. м. Новое руководство поставило перед собой цель: сделать всеми любимый рынок еще более удобным, а ассортимент — разнообразным.

За полгода собственники провели большую работу, чтобы создать комфортные условия для клиентов и арендаторов. Было заменено более 3 232 кв. м дорожного полотна, отремонтировано 8 261 кв. м крыш и 3 тыс. кв. м торговых площадей, включая внешний фасад и внутренние помещения.

На Китайском рынке продолжается ремонт торговых площадей.
На Китайском рынке продолжается ремонт торговых площадей.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке продолжается ремонт торговых площадей.
На Китайском рынке продолжается ремонт торговых площадей.
Фото: Анна Зайкова.

Руководство не планирует останавливаться на достигнутом и собирается увеличивать темпы и объемы ремонтных работ.

Мы хотим, чтобы арендаторов стало больше, ассортимент интереснее и количество довольных покупателей увеличилось, — отмечают собственники.

Самое важное обновление — на Китайском рынке появилась та самая городская «Барахолка». Для нее оборудовали специальную площадку на 1,6 тыс. кв. м. Она будет работать по воскресениям.

На Китайском рынке появилась городская «Барахолка».
На Китайском рынке появилась городская «Барахолка».
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке появилась городская «Барахолка».
На Китайском рынке появилась городская «Барахолка».
Фото: Анна Зайкова.

Каждый барнаулец может найти здесь все необходимое: от мелких запчастей для автомобиля до интересного антикварного товара для коллекции и дизайна, — отмечают в руководстве.

Мебель, украшения и лакомства

Китайский рынок всегда славился тем, что здесь можно купить все самое необходимое по доступной цене. Торговый комплекс предлагает 6,4 тыс. видов продовольственных и 13,8 тыс. непродовольственных товаров.

Большим спросом пользуются продукты питания. На рынке представлен широкий ассортимент овощей, фруктов, мяса, рыбы, сыров, кондитерских изделий от алтайский производителей.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.

Многие приезжают сюда, чтобы закупить товары для дома. Это различная мебель, ковры, посуда, электроника и ритуальные принадлежности. А также здесь можно приобрести одежду и обувь любых размеров и детские игрушки.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.

Охотники и рыбаки приезжают сюда за необходимым оборудованием, в том числе и для туризма. Также здесь предлагают инструменты для сада и огорода.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.

Здесь же для горожан предоставлены услуги: ателье, ювелирная мастерская, парикмахерская, аптека и оптика.

Благодарные покупатели

Есть у Китайского рынка и свои преданные фанаты. В их числе супруги Ткачевы, Евгений и Галина. Они часто посещают торговый комплекс, чтобы купить качественные товары для дома быстро и по невысокой цене. «Я практически всегда уезжаю с покупкой», — заявляет Евгений.

«Делаем дома ремонт. Сейчас, например, покупали с женой ковер в гостиную. Нигде в городе нет такого широкого выбора ковров. Люстры тут покупаем тоже. Заодно зашли и на продуктовый рынок, купили свежие продукты: яйца, масло, мясо, специи», — рассказывают супруги.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.

Галине больше всего нравятся китайские чаи, которые она покупает здесь в магазинчике с национальными азиатскими приправами и продуктами.

На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
На Китайском рынке представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.
Фото: Анна Зайкова.

Евгений же часто приобретает на рынке товары для хобби и увлечений: охота, рыбалка, туризм. «На Китайском рынке можно укомплектоваться на 100% и по приятным ценам», — считает он.

«Радует то, что рынок заметно преображается и становится лучше — больше, чище, удобнее. Конечно, цены и ассортимент привлекают! Рекомендую!», — отмечает семейная пара.

Режим работы рынка:
Ежедневно 9:00 – 18:00.

Режим работы "Барахолки":
Суббота и воскресенье.

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