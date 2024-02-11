Водоканал продолжает устранять повреждение на насосной станции в Барнауле. Время устранения аварии

Авария затронула потребителей в границах: ул. Трактовая, пос. Куета, пр. Южный Власихинский, ул. Гридасова, ул. Павловский тракт (до ул. Бабуркина), ул. 2-ая Западная, ул. Транзитная, ул. 42-й Краснознаменной Бригады, ул. Советской Армии, ул. Малахова (от ул. А.Петрова до ул. Власихинской), ул. Новгородская, ул. Энтузиастов (нечётная сторона), ул. Панфиловцев, ул. Попова (от ул. С.Семенова до ул. Трактовой).
Сейчас сотрудники компании ведут сварочные работы, говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.
Ориентировочное время устранения — 12:00 11 февраля, сообщает Росводоканал Барнаул. Телефон справочной службы предприятия - 500-101.
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