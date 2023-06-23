25 июня
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Потребитель

Водоканал напоминает о важности своевременной передачи показаний счетчиков

«Росводоканал Барнаул» напоминает клиентам, что необходимо вовремя передавать показания приборов учета воды. От этих данных зависит корректность начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

Водоканал напоминает, что необходимо вовремя передавать показания приборов учета воды.
Водоканал напоминает, что необходимо вовремя передавать показания приборов учета воды.
Источник: компания «Росводоканал Барнаул».

Если показания отправляются своевременно — с 18 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс. Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трёх месяцев расчёт производится по его среднему потреблению, а далее — по нормативу с применением повышающего коэффициента, — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Передать показания можно любым удобным способом: в личном кабинете системы «Город», по номеру автоматического сервиса 99-50-55, по номеру 50-01-01 (нажав клавишу «2»), на сайте водоканала, через смс-сообщение на номер 8-903-767-2230, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».

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