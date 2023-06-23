Водоканал напоминает о важности своевременной передачи показаний счетчиков

«Росводоканал Барнаул» напоминает клиентам, что необходимо вовремя передавать показания приборов учета воды. От этих данных зависит корректность начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

Если показания отправляются своевременно — с 18 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс. Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трёх месяцев расчёт производится по его среднему потреблению, а далее — по нормативу с применением повышающего коэффициента, — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Передать показания можно любым удобным способом: в личном кабинете системы «Город», по номеру автоматического сервиса 99-50-55, по номеру 50-01-01 (нажав клавишу «2»), на сайте водоканала, через смс-сообщение на номер 8-903-767-2230, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».