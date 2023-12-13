14 декабря
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Потребитель

Внезапно: любители фастфуда рискуют поглупеть

Злоупотребление фастфудом чревато не только развитием ожирения, но и другими проблемами.

Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд.
Жирная пища, гамбургер, еда, фастфуд.
СС0

Так, можно запросто поглупеть.

Дефицит питательных веществ и витаминов и переизбыток насыщенных жиров приводит к ухудшению работы мозга, снижению памяти, основных мыслительных процессов, указывает Lenta.ru.

А полезного фастфуда, то по смыслу термина, такового не существует.

Причем относительно правильный фастфуд — шаурма. В том случае, если убрать из продукта майонез, кетчуп.

Ранее какие белковые продукты могут навредить здоровью, рассказал эксперт.

В первую очередь нужно отказаться от вареной колбасы, салями и ветчины.

В этих продуктах жиров и углеводов гораздо больше, чем полезных белков. Также суточная норма - один ломтик, а для бутерброда потребуется минимум три.

Можно сократить потребление свиной грудинки из-за ее калорийности. Если отказаться от этого продукта невозможно, то добавляйте в порции овощи или бобы.

Из-за калорийности и большого количества соли нужно категорически отказаться от фастфуда, жареных сосисок и салями.

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