Тысяча вкусных подарков от «Любовь и суши»

«Любовь и суши» — популярная доставка еды в Барнауле. У компании более 680 отзывов на 2ГИС и 20 000 подписчиков в социальных сетях. Менее, чем за год работы (компания открылась в марте 2023 года), роллы бренда «Любовь и суши» попробовали более 100 000 барнаульцев.

Крутите Колесо Фортуны* и получайте вкусные подарки от «Любовь и суши»!

С 9 февраля по 31 марта 2024 года можно попытать удачу, поучаствовав в новом масштабном розыгрыше подарков от доставки еды «Любовь и суши». Для этого нужно зайти на сайт розыгрыша.

Никаких сложных регистраций: нужно ввести только номер телефона и можно играть в Колесо Фортуны. Фото предоставлено ИП Волжин Д. Д.

Общее количество призов — 1000.

Некоторые призы применяются в виде промокодов при наличии определенной суммы минимального заказа на сайте бренда «Любовь и суши».

У каждого участника розыгрыша есть одна попытка.

Вы гарантировано получаете какой-либо подарок.

Подробные правила указаны по ссылке.

Применить промокоды (купоны), выигранные в розыгрыше можно только на сайте lubovsushi.ru.

Правила розыгрыша "Колесо Фортуны с «Любовь и суши»"*



Сайт: lubovsushi.ru

Телефон: +7 3852 59-11-99

+18



* Колесо Фортуны — интерактивная игра на сайте розыгрыша с подарками в виде промокодов (купонов)

Организатор розыгрыша ИП Волжин Д. Д. ОГРНИП: 321040000011554. Полные условия розыгрыша на сайте.

Самое важное - в нашем Telegram-канале