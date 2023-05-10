Вкус роллов впечатлил первых леди Барнаула

28 апреля в Барнауле прошел «Женский клуб», организованный компанией «Алтапресс». В закрытом мероприятии для женщин-лидеров приняли участие 80 ведущих предпринимателей и топ-менеджеров региона. Они успешно управляют бизнесом, следят за модными тенденциями и своим здоровьем, в любой ситуации оставаясь привлекательными. «Женский клуб» оставил незабываемые впечатления у всех участников.

В рамках «Женского клуба» была проведена дегустация роллов премиум-класса от «Любовь и суши».

В рамках мероприятия была проведена дегустация роллов премиум-класса от «Любовь и суши».

Роллы, созданные шеф-поварами известного бренда «Dimmy Yammy»*, уже успели завоевать доверие гурманов благодаря высокому качеству и отличному сервису.



«Любовь и суши» сочетает разнообразие, способное удовлетворить самый взыскательный вкус, и классические хиты, давно полюбившиеся клиентам. Роллы отлично подойдут для вечера в кругу семьи или уютных встреч с друзьями.

Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин. Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин. Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин. Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин. Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин. Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин. Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин. Роллы «Любовь и суши» в ассортименте. Фото: Дмитрий Лямзин.

Многие гости оставили положительные отзывы о продукции «Любовь и суши».

Руководитель направления персонального обслуживания ООО «Цифра Брокер» Яна Марченко отметила: "Роллы — бесподобны! Истинные ценители должны обязательно попробовать и оценить вкус и качество данной продукции! Всё было свежее и невероятно вкусное".

Яна Марченко. Фото: Дмитрий Лямзин.

Анна Усова,

основатель шатра «Монблан»:

Мне очень понравилось, что на мероприятии был кейтеринг, конкретно — суши, потому что для вечера еда достаточно лёгкая, полезная и вкусная. Порадовали, конечно, и сам формат суши, что они не маленькие и не большие. Действительно, было вкусно. Через несколько дней я заказала сеты от «Любовь и суши» себе домой. Мы очень хорошо поужинали, у нас даже осталось, всё было вкусно и сытно. Хочется при случае обратиться снова. Это важно, когда после того, как ты обратился в компанию, готов пойти к ним во второй и в третий раз!

Анна Усова. Фото: из архива шатра «Монблан».

Анна Зырянова, руководитель школы Монтессори, тоже поделилась своими впечатлениями о роллах: «Восхитительные роллы, все ровненькие, красивые! Много начинки! Отличный рис, столько разнообразных видов представлено! Очень вкусно! Особенно понравились запечённые роллы, такой нежный рыбный вкус! Невозможно не заказать еще!».

Анна Зырянова. Фото: Дмитрий Лямзин.

Ольга Лонская. Фото: Дмитрий Лямзин.

Роллы были очень вкусными! Попробовала для себя необычные сочетания. Особенно понравилась «Филадельфия» с ананасом, впервые пробовала подобные — понравились! Обязательно закажу! — поделилась своими впечатлениями Юлия Раевская руководитель отдела маркетинга кафе "Вечерний Барнаул".

Директор «Горной аптеки»также оставила свой отзыв: «Это действительно высококачественная продукция, которая удивляет свежестью и великолепным вкусом. Чувствуется уникальный подход к их созданию. Всё очень вкусно!»

Если вы тоже хотите попробовать премиальные роллы по доступной цене от «Любовь и суши», прямо сейчас можете оформить первый заказ с роллом «Инь-янь» в подарок по промокоду «LOVE» от 999 ₽.

* Димми Ямми

Доставка премиум-роллов «Любовь и суши» (ИП Волжина Елена Александровна)



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