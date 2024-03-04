Вклад «Отличный выбор» до 16% годовых: мечтаем по-крупному

Постоянно держать руку на пульсе, проверять ставки, и перекладывать «кровные» с вклада на вклад — утомительно. Ставки могут упасть, да, и хочется надежно разместить деньги на вкладе и приумножить их.

Вклад «Отличный выбор» — идеальный выбор для сохранения «подушки безопасности» и накопления на крупные покупки: дачу, путешествие, образование. Фото предоставлено Банком Акцепт.