7 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

Викторина «Пивовар — это звучит пенно!»

День пивовара в 2023 в России отмечают в июне. Праздник это новый (учрежден в 2003 году), но сама профессия пивовара древняя, окутанная тайнами и весьма почетная.

Безалкогольное пиво «Вобла».
Безалкогольное пиво «Вобла».
Источник: компания «Барнаульский пивоваренный завод».

Эта викторина посвящена пивоварам и напитку, который они не покладая рук варили столетиями.

Первые 3 человека, правильно ответившие на все вопросы викторины — получат призы от Барнаульского пивоваренного завода.

Призы от партнера викторины:

1 место — фирменный пакет безалкогольного пива "Вобла" + набор продукции от Барнаульского пивоваренного завода.

2 и 3 места — 2 фирменных пакета с продукцией от Барнаульского пивоваренного завода.

Сроки проведения с 5 по 12 июня. Подведение итогов 13 июня.

Напитки Барнаульского пивоваренного завода.
Напитки Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: ИД Алтапресс.

Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.

Призы предоставлены ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".


Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость