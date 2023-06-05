Эта викторина посвящена пивоварам и напитку, который они не покладая рук варили столетиями.
Первые 3 человека, правильно ответившие на все вопросы викторины — получат призы от Барнаульского пивоваренного завода.
Призы от партнера викторины:
1 место — фирменный пакет безалкогольного пива "Вобла" + набор продукции от Барнаульского пивоваренного завода.
2 и 3 места — 2 фирменных пакета с продукцией от Барнаульского пивоваренного завода.
Сроки проведения с 5 по 12 июня. Подведение итогов 13 июня.
Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.
Призы предоставлены ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".