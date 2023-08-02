2 августа
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Выгодный микрозайм на карту: как найти лучшие условия

Объем рынка микрокредитования в России постоянно растет. Так, только за первый квартал 2023 года в стране было выдано займов на общую сумму в 216 млрд рублей (рост, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составил 3%). Объяснить сложившуюся тенденцию просто: займ бот на карту это быстро, легко, а при грамотном подходе еще и выгодно. Рассмотрим, на что обратить внимание при заключении договора с МФО.

Банковские карты.
Банковские карты.
Фото: freepik, автор jcomp.

Основные условия

Микрозайм — небольшая сумма денежных средств, выдаваемая на короткий срок. Как правило, размер займа не превышает 30 тысяч рублей (реже — 50 тысяч), а период ограничен 10-30 днями. Чтобы получение средств и их возврат были сопряжены больше с плюсами, важно обратить внимание на следующее:

  1. Репутация МФО, в котором вы собираетесь получить заем. Чтобы получить достоверную информацию о компании-заемщике, можно внимательно изучить сайт микрофинансовой организации, проанализировать отзывы на всевозможных «отзовиках», а также узнать отклики знакомых, если они недавно пользовались такой услугой и т.д.
  2. Условия предоставления займа (ставка, срок, возрастные ограничения, наличие или отсутствие требований относительно подтверждения дохода, возможность досрочного возврата средств, штрафы при просрочках и прочее). Чтобы среди десятков МФО, осуществляющих деятельность на территории РФ, подобрать оптимальный вариант, рекомендуем посетить сайт MickroZaim.ru. Здесь аккумулировано максимум полезной информации о проверенных и лицензированных микрофинансовых организациях.
  3. Особые условия. Часто микрофинансовые организации предлагают максимально выгодные условия для тех, кто берет займ впервые, или, наоборот, является постоянным и добросовестным клиентом. Это прекрасная возможность сэкономить на процентах.
  4. Возможные ограничения на выдачу займа. Как правило, сложнее получить деньги тем, кто имеет плохую кредитную историю.

Важно: сегодня вполне возможен займ на карту без процентов. Однако, для этого необходимо подойти к выбору МФО максимально грамотно и ответственно. Еще раз напоминаем, что найти каталог лицензированных компаний, предлагающих различные типы кредитных и финансовых продуктов, вы можете на сайте MicroZaim.ru.

Речь идет не только о рынке микрокредитования, но и подборе кредитов (потребительских, авто, с целью рефинансирования и прочих). Здесь вы легко найдете продукт, который подойдет именно вам, ведь условия в различных организациях могут отличаться существенно: где-то заемщиком можно быть уже с 18 лет, где-то — строго с 21 года, кто-то требует справку о доходах, есть и те МФО, для которых ее наличие не является обязательным.

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