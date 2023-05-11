Видеосервис Wink представляет кассовый якутский триллер и балетное закулисье

Майские кинопремьеры в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») — это яркое дополнение к семейным встречам. Легкие комедии и интеллектуальное кино, военная драма и якутские триллеры, мультфильмы, а также богемные сериалы впечатлят даже самых искушенных любителей кино.

Одной из самых громких премьер мая обещает стать сериал из линейки Wink Originals «Балет» (18+) с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Первые эпизоды сериала зрители Wink увидят 18 мая. Еще одна история с продолжением ждет поклонников комедийной франшизы «Любовь-морковь». В новом фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» (18+) экранная пара Гоши Куценко и Кристины Орбакайте — супруги Андрей и Марина Голубевы — опять меняется телами, но делает это высокотехнологично. Картина уже доступна с 4 мая.

Афиша сериала «Балет». Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Ценителей якутского кинематографа в мае ждет большая ретроспектива фильмов режиссера Степана Бурнашева. Нуарный триллер «Айта» (16+) появился в Wink в начале мая. Старшеклассница Айта погибает после вечеринки одноклассников. По округе идет слух, что в записке, которую она оставила, — имя убийцы. Так подозреваемым становится полицейский Афанасий, который недавно приехал в якутскую деревню из Воронежской области и считается тут чужаком.

Также эксклюзивно в видеосервисе Wink зрители смогут увидеть ранние картины Бурнашева, снятые в 2015–2018 годах. «Другая жизнь» (12+) рассказывает о семейной паре из Якутска, которая выиграла в лотерее Green Card и переехала в американский городок Сан-Маркос. Лирическая комедия «Первая любовь» (12+) интерпретирует классическую историю о том, что романтические чувства не ржавеют. А после мелодрам на очереди первый якутский зомби-хоррор «Республика Z» (16+). Снятый в 2018 году фильм будто заглядывает в гипертрофированное пандемийное будущее. По сюжету мир охвачен эпидемией зомби: человеку мало где можно скрыться от них. Два приятеля в якутской тайге находят охотничью заимку и «изолируются» в ней, но их убежище раскрыто и нужно бежать. Начинается долгий и жуткий путь до эвакопункта.

Ценителям российского авторского кино будут доступны две картины из программы фестиваля «Зимний». В основе драмы Ивана Твердовского «Наводнение» (18+) лежит одноименный рассказ Евгения Замятина, но действие из 1929 года перенесено в наше время. Фильм «Волны» (16+) режиссера Михаила Брашинского обращается к сложной теме сектантства как побега от реальности. Ищите в Wink с 15 мая.

Мелодрама «Я хочу! Я буду!» (12+) — тоже своего рода пособие, причем на очень важную тему: как полюбить себя и решиться начать новую жизнь в любом возрасте. Wink покажет премьеру18 мая.