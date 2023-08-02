Выбор промышленного клея для деревообработки

Деревообработка — это ремесло, требующее большого мастерства, терпения, самоконтроля и внимания к деталям. Мастера производят одни из самых прочных, эстетичных и высококачественных продуктов из дерева. Промышленная деревообработка включает производство изделий из древесины для мебели, столярных изделий, напольных покрытий и многого другого.

В промышленности используется различные типы клеев для деревообработки, но как решить, какой деревообрабатывающий клей лучше всего подходит для вашей конкретной деревообрабатывающей отрасли? Рассмотрим два самых популярных типа клеев для дерева, их преимущества и недостатки.

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Клеи на водной основе

Из-за относительно низкой стоимости и высокой способности склеивания в деревообрабатывающей промышленности чаще всего используются клеи на водной основе. Этот тип адгезивов можно наносить с помощью клеевых пистолетов с регулируемой подачей и другого оборудования, которое может ускорить процесс, повысить точность и сократить количество отходов. Клеи на водной основе имеют ряд преимуществ:

имеют более длительное время высыхания, что позволяет производителю изменять положение и вносить коррективы по мере необходимости для получения идеальной подгонки;

проникают в древесину, создавая прочное соединение;

растворимы в воде, что облегчает очистку аппликатора столярного клея и сопутствующего оборудования;

К недостаткам можно отнести то, что из-за более длительного времени схватывания нужно, чтобы подложки были сжаты и удерживались вместе в течение длительного периода времени. Этот процесс может занять ценное рабочее пространство и замедлить производство.

Клеи-расплавы

Термоклей или клей-расплав представляет собой смесь термопластичных полимеров, которая формуется в горячем состоянии и затвердевает по мере остывания от нескольких секунд до минуты.

Популярность клеев-расплавов в деревообрабатывающей промышленности растет, и ожидается, что этот рост будет продолжаться. Производители шкафов и мебели используют клеи-расплавы для создания структурно прочных соединений.

Клеи-расплавы обеспечивают уровень жесткости, намного превышающий тот, который могут обеспечить клеи на водной основе. Благодаря быстрому остыванию и короткому времени схватывания деревянные подложки, соединенные с помощью клея-расплава, не требуют длительного сжатия или времени схватывания. В этом же кроется и недостаток: быстрое время отверждения термоклея означает, что необходимо с первого раза привести подложку в идеальное положение.

Еще одна из особенностей – термоклей не содержит воды или растворителей, поэтому влажность или экстремальные перепады температуры могут ослабить соединение и привести к повреждению. Из-за этого клей-расплав не подходит для использования на открытом воздухе.

Какой клей для дерева выбрать?

Первый шаг к выбору правильного клея – определить особенности применения и характеристики древесины. Срез дерева, то, как детали подходят друг к другу, и скорость, с которой древесина впитывает клей, — все это факторы, которые следует учитывать в процессе принятия решения. Например, горячий клей-расплав лучше всего работает на пористых поверхностях, но не лучший выбор для любых высокопрочных приложений, высоких или низких температур. Будет ли соединение регулярно подвергаться воздействию влаги, дождя или снега? Если это так, то необходимо подбирать влагостойкие составы клей.

Влажность древесины является одним из важнейших факторов, жидкий клей не способен должным образом впитаться в насыщенную поверхность, даже если это просто влага. Слишком влажная древесина по мере высыхания будет сжиматься в соединении, что может привести к ослаблению соединения и, в конечном итоге, к его разрушению. Слишком сухая древесина также не самый удачный вариант, потому что она может впитать слишком много клея и останется слишком мало для склеивания соединения.

Всё-таки лучший клей для дерева — это тот, который идеально подходит для вашей ситуации и обеспечит вам прочное соединение по доступной цене. На рынке представлено множество марок и составов клеев для дерева. Каждый клей имеет собственные инструкции по надлежащим условиям работы.