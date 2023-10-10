Верные партнеры на дороге. Все модели УАЗ и коммерческие Sollers в АлтайАвтоЦентр

АлтайАвтоЦентр известен на автомобильном рынке края с 2003 г. В конце прошлого года компания стала официальным дилером УАЗ и новой марки коммерческой техники — Sollеrs.

Все модели УАЗ и коммерческие Sollers в АлтайАвтоЦентр.

Коммерческие автомобили Sollers. Двигатель бизнеса

Производитель марки — отечественная компания Соллерс — стояла у истоков рынка легкого коммерческого транспорта в России. В 2000 г. в состав автоконцерна Соллерс вошел УАЗ. В 2006 г. С оллерс начинает партнёрство по производству грузовых автомобилей ISUZU. В 2008 г. — совместный проект с Fiat по производству и продаже Fiat Ducato в России, в 2011 г. — совместное предприятие по производству и продаже Ford Transit.

В структуре компании — автомобильные заводы в Татарстане, Ульяновске, Владивостоке, завод двигателей в ОЭЗ Алабуга, научно-технический центр. В 2022 г. компания запускает производство коммерческих автомобилей под собственным брендом Sollers. Модели Sollers Atlant и Sollers Argo заменили технику ушедших брендов.

На автомобили Sollers действует гарантия 2 года без ограничения пробега. При обслуживании у дилера владелец получает 4 ТО в подарок.

Sollers Atlant (Соллерс Атлант)

Универсальный автомобиль по перевозке грузов и/или пассажиров

Три типа кузова: шасси, цельнометаллический фургон и автобус

Полная масса: от 2,5 до 4,2 т

Дизельные двигатели мощностью 136 л.с и 150 л.с

Sollers Argo (Соллерс Арго)

Компактный автомобиль для городских грузоперевозок

Полная масса: 2,5 т или 3,5 т

Погрузочная высота: 785 мм

Двойные задние колеса

Дизельный двигатель мощностью 130 л.с.

Специальные предложения на автомобили в АлтайАвтоЦентр, октябрь 2023 г.

Автомобили УАЗ: выгоды до 300 000 ₽* по фирменным программам УАЗ +10% скидки по гослизингу**!

Коммерческая техника Sollers:

Бонус за трейд-ин: выгода до 505 000 рублей ***

Бонус за кредит с экономией до 470 000 рублей ***

Бонус за лизинг с экономией до 470 000 рублей ***

Все модели УАЗ и коммерческие Sollers в АлтайАвтоЦентр. Фото: Гвоздев Руслан.

* Скидка в 300 000 рублей предоставляется при покупке автомобиля УАЗ Хантер в комплектации Base FLEET ИКАР (ЕВРО 0) 2023 года производства при условии резервирования автомобиля на онлайн витрине продаж www.uaz.ru/onlinesales за счет программы "УАЗ Трейд-ин"1 или программы "УАЗ-Финанс"2

1 "УАЗ Трейд-ин" — программа действительна при сдаче официальному дилеру автомобиля любой марки, бывшего в собственности покупателя не менее 6 месяцев

2 "УАЗ-Финанс" — скидка предоставляется при покупке с привлечением кредита Банка ВТБ (ПАО), кредитный продукт «UAZ (Экстра) АЛ» со ставкой 16,1%, генеральная лицензия Банка России № 1000; и ООО «Драйв Клик Банк», кредитный продукт «ЛАЙТ» и «ЛАЙТ: БЕЗ КАСКО» со ставкой 15,9%, генеральная лицензия Банка России № 2168.

Предложение действительно с 01.10.2023 по 31.10.2023, носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ)

ООО «УАЗ» оставляет за собой право на изменение срока и условий действия программ. Подробную информацию можно получить в салонах официальных дилеров УАЗ, по телефону клиентской службы 8-800-100-00-42 и на сайте uaz.ru.

** По государственной программе лизинга при покупке автомобиля в лизинг можно получить скидку, равную 10% стоимости нового автомобиля, которая будет направлена на компенсацию части первоначального взноса. Условия предоставления лизинга, требования по первоначальному взносу, процентные ставки, а также иные параметры по указанным выше программам соответствуют предложениям компаний-партнеров «УАЗ-Лизинг»

*** Выгода при покупке автомобилей Sollers по программе «Бонус за трейд-ин». Указанная программа позволяет получить выгоду до 505 000 руб. с НДС при сдаче дилеру автомобилей Hyundai Porter/Porter II, KIA Bongo, ГАЗ Соболь / Газель по системе трейд-ин. Несовместима с программой «Бонус за лизинг».

Маркетинговая программа «Бонус за кредит» на новые автомобили SOLLERS со скидкой от производителя. Экономия по программе составляет до 470 000 рублей. Кредит предоставляет ПАО ВТБ на срок 36 мес. при первоначальном взносе 30% от розничной стоимости автомобиля в указанной комплектации, ставка Банка— 16,9 % в год, пакет документов— полный, залог— приобретаемый автомобиль.

Выгода по программе «Бонус за лизинг» позволяет получить выгоду до 470 000 руб. на автомобили Sollers Argo и модификации на его основе при приобретении автомобилей в лизинг через лизинговые компании-партнеры. Список лизинговых компаний-партнеров: ООО Альфа-Лизинг (ООО Альфамобиль), ООО «Балтийский лизинг», АО ВТБ Лизинг (включая ООО УКА — операционный лизинг), ООО «Газпромбанк Автолизинг» (включая АO «Газпромбанк Лизинг» и «Каркаде»), ПАО ЛК Европлан и ООО «Автолизинг» (включая ООО «Автолизинг»), ООО «Интерлизинг», ООО «Мэйджор Лизинг» (включая ООО «Мэйджор Профи» — операционный лизинг), ООО «РЕСО-Лизинг», АО Сбербанк Лизинг (включая ООО «СБЕРАВТОПАРК» — операционный лизинг), ООО «Совкомбанк Лизинг», ООО «СТОУН XXI», ООО «СОЛЛЕРС Транспортные Решения» (включая ООО «СОЛЛЕРС Автопарк» — финансовый лизинг), ООО «Элемент Лизинг». Список компаний может различаться в зависимости от региона. Подробности и актуальную информацию уточняйте у дилера.

Программы совместимы только с программой «4 х ТО в подарок».

Предложения ограничены, не являются офертой и действует по 31.12.2023 г. ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» сохраняет за собой право вносить изменения в указанные предложения в любое время.