27 июня
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Потребитель

В Wildberries ввели новое правило о возврате вещей

В Wildberries доработали механизм возврата вещей с браком.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Отказ от выкупа товара на маркетплейсе платный, и он оставался таковым даже в случае получения бракованного товара, пишет tvtver.ru.

Вернуть свои деньги можно было лишь после подтверждения брака на складе.

Теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к менеджеру пункта выдачи, сообщает РИА Новости. И стоимость обратной транспортировки товаров с браком не будет списываться.

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке на Wildberries, Ozon и AliExpress.

У Wildberries есть такая тенденция, что онлайн-платформа может списать деньги даже тогда, когда человек уже удалил данные о банковской карте из личного аккаунта.

Второй риск связан с тем, что все чаще аккаунты клиентов на маркетплейсах взламывают. Этому подвержены также официальные аккаунты маркетплейсов в соцсетях.

Именно в таких ситуациях есть большой шанс, что деньги с карты клиента исчезнут в никуда. Вернуть их практически невозможно, указывает samaraonline24.ru.

Поэтому клиентам Wildberries, Ozon и AliExpress надо быть начеку.

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