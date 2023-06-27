В Wildberries ввели новое правило о возврате вещей

Отказ от выкупа товара на маркетплейсе платный, и он оставался таковым даже в случае получения бракованного товара, пишет tvtver.ru.

Вернуть свои деньги можно было лишь после подтверждения брака на складе.

Теперь стоимость обратной доставки не будет списываться с покупателя при обращении к менеджеру пункта выдачи, сообщает РИА Новости. И стоимость обратной транспортировки товаров с браком не будет списываться.

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке на Wildberries, Ozon и AliExpress.

У Wildberries есть такая тенденция, что онлайн-платформа может списать деньги даже тогда, когда человек уже удалил данные о банковской карте из личного аккаунта.

Второй риск связан с тем, что все чаще аккаунты клиентов на маркетплейсах взламывают. Этому подвержены также официальные аккаунты маркетплейсов в соцсетях.

Именно в таких ситуациях есть большой шанс, что деньги с карты клиента исчезнут в никуда. Вернуть их практически невозможно, указывает samaraonline24.ru.

Поэтому клиентам Wildberries, Ozon и AliExpress надо быть начеку.