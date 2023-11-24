24 ноября
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Потребитель

В Верховном суде стало известно, как закончилось дело против Ozon из-за пачки чая. Цена принципиального вопроса

Суд завершил рассмотрение дела клиента Ozon, который требовал поставить товар, несмотря на возврат оплаты.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Потребитель оплатил на площадке покупку зеленого чая за 89 рублей. На следующий день Ozon вернул средства и отказался доставить заказ, пишет РБК.

Покупателя ситуация не устроила, он обратился в суд. И потребовал взыскать с площадки 10 тыс. рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тыс. рублей моральной компенсации, 10 тыс. рублей — за односторонний разрыв договора купли-продажи, а также компенсацию за срыв сроков доставки.

Судебные тяжбы начались еще в 2022 году. От представителей Фемиды первой инстанции потребитель дошел до Верховного суда РФ.

Последний утвердил заключенное между сторонами мировое соглашение и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца в размере 5 тыс. рублей.

Ранее жительница Барнаула получила ожог пальцев в пункте выдачи Ozon. Когда девушка получала свой заказ, то сразу обратила внимание на мокрую упаковку. Оказалось, что внутри вещи были тоже мокрыми. Она решила отказаться от посылки.

Однако через несколько минут почувствовала сильное жжение на пальцах.

Девушка просит всех быть осторожнее с посылками.

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