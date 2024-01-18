21 января
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Потребитель

В Росводоканал Барнаул подвели итоги акции «Кубометры в подарок»

В Росводоканал Барнаул определили победителей традиционной акции «Кубометры в подарок». При помощи генератора случайных чисел выбраны 150 лицевых счетов абонентов, которым начислят по 10 кубометров холодной воды.

В Росводоканал Барнаул определили победителей традиционной акции «Кубометры в подарок».
В Росводоканал Барнаул определили победителей традиционной акции «Кубометры в подарок».
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Выигрыш будет отображаться в личном кабинете системы «Город», а также в квитанциях за январь. Приз будет начислен в рублевом эквиваленте. В личном кабинете и в квитанциях это отразится в виде оплаты по услуге холодное водоснабжение. Также каждому победителю придет информационное СМС о выигрыше.

Акция проводится уже в пятый раз. Таким образом мы поощряем абонентов, которые своевременно оплачивают услуги водоканала. Поздравляем победителей! — отметил коммерческий директор предприятия Андрей Звягинцев.

С полным списком лицевых счетов можно ознакомиться на сайте Росводоканал Барнаул.

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