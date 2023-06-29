В предгорьях Алтая открыли завод, который будет выпускать премиум-мороженое, сыр и не только

Сельхозпредприятие «Алтайские луга» в Смоленском районе открыло новый маслосырзавод завод и цех по убою крупного скота. Расскажем, для чего расширили производство, что оно будет выпускать и сколько все это стоило.

Курортный вопрос

Маслосырзавод открыли в здании, где до реконструкции производили грибы. Представляет из себя лабораторию, приемочный пункт и производственную зону с оборудованием для изготовления сыра и цельномолочной продукции. В сутки он может перерабатывать 3-3,5 тонны молока.

Производство будет работать на сырье окрестных сел: Сычевка, Верх-Ануйское и других. В перспективе планируют перейти на самообеспечение сыропригодным молоком. Кроме того, к осени у предприятия появится и козье молоко от собственного стада зааненской породы.

Завод уже разработал линейку продукции. Ассортимент включает в себя пастеризованное молоко, сметану, кефир, йогурты, ряженки, мягкие сычужные сыры «Лютаевский» и «Луговой». Позже предприятие планирует перейти к твердым сортам — по собственной рецептуре и с новыми названиями.

В будущем маслосырзавод начнет выпускать и мороженое: договор с технологом уже заключают.

«Решение открыть завод связано с тем, что мы хотели расширить ассортимент продукции премиум-класса. Очень трудно найти то качество, что подойдет для курорта», - объясняет генеральный директор «Алтайских лугов» Александр Потемкин.

Реконструкция здания обошлась в 15 млн рублей, стоимость оборудования — 14 млн рублей. На его наладку, запуск производства и обучение специалистов потратили 1 млн рублей. В будущем для завода приобретут молоковоз на базе КамАЗа за 6 млн рублей.

На производстве будет работать 10 человек.

От свиней до маралов

Также «Алтайские луга» запустили цех для убоя и обвалки крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней и маралов. Также здесь есть камера вызревания для получения ферментированного мяса для стейков.

Цех по обвалке мяса "Алтайские луга". Екатерина Карзова Цех по обвалке мяса "Алтайские луга". Екатерина Карзова Цех по обвалке мяса "Алтайские луга". Екатерина Карзова

«Когда поголовье рогатого скота перешло за тысячу, появилась необходимость в собственном пункте, - отметил Александр Потемкин. - На других бойнях либо очереди, либо качество работы, которое нас не устраивает».

Сейчас мощность цеха — пять-семь голов рогатого скота в восьмичасовую смену. Здесь работают шесть человек.

Строительство цеха обошлось в 40 млн рублей. Оборудование получили за 10 млн рублей по льготному кредиту со ставкой 5% годовых. По оценкам руководства, все это окупится за семь лет.

«Нам нужно 500 голов в год, чтобы накормить отдыхающих в санаториях и ресторанах. К 2025 году выйдем на самостоятельное обеспечение. Сейчас используем свое мясо и приобретаем у населения и предприятий», - отметил генеральный директор акционерного общества «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

Смоленский район, вид на горы. Екатерина Карзова

Дополнительный контроль

Также Константин Ежов рассказал, что при холдинге открыли научно-производственное объединение и заключили договор с ведущими университетами на изучение продукции и земли. Тщательная программа исследований рассчитана на пять лет.

«Мы выращиваем наших животных на экологически чистых выпасах, но без обоснования можем только об этом говорить, - объяснил собеседник. - А так у нас будет соответствующее заключение, что нет тяжелых металлов, пестицидов, нитратов».

Сейчас ученые занимаются анализом качества мяса индейки и земли, на которой ее выращивают. На основе заключения экспертов, сельхозпроизводитель может работать над корректировкой формул и технологий, чтобы довести продукцию до идеала.

Новый завод и цех будут поставлять мясо и молочные продукты в санатории «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь», рестораны и магазины акционерного общества. В перспективе все это смогут заказывать инвесторы «Белокурихи Горной».