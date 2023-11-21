В некоторых российских банках выросли ставки по ипотеке

Как сообщает "ЧП БИЙСК", у 20 крупнейших организаций ставка на первичном рынке составила 16,09%.
На вторичном же ставка составляет 16,16%.
За неделю с 11 по 17 ноября некоторые банки подняли ставки на 2%, это отмечают эксперты.
Сообщается, что некоторые банки страны приблизили ставки по ипотеке до 20%.
Как сообщает "ЧП БИЙСК", у 20 крупнейших организаций ставка на первичном рынке составила 16,09%.
На вторичном же ставка составляет 16,16%.
За неделю с 11 по 17 ноября некоторые банки подняли ставки на 2%, это отмечают эксперты.
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