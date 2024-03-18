В налоговую - как в «Марию-Ра». Зачем ФНС открыла в Барнауле зону самообслуживания

В секторе самообслуживания алтайской налоговой службы - четыре кабинки с компьютерами и инструкциями, есть сканеры и принтеры. Компьютер подключен к сервисам ФНС и порталу госуслуг.
Можно зайти в свой личный кабинет налогоплательщика. Заполнить и отправить декларацию 3НДФЛ. Подать обращение в налоговую службу через интернет-приемную. Оформить вычет и заплатить налоги.
К декларации и обращению обычно нужно приложить копии документов – сканировать «доки» можно здесь же.
Исправить ошибки при заполнении документов и научиться пользоваться сервисами ФНС поможет дежурный специалист-администратор.
Кассы самообслуживания в Барнауле первой начала внедрять торговая сеть «Мария-Ра», чтобы сократить очереди в часы пик и «оптимизировать» персонал в эпоху пандемии.
У налоговой службы, конечно, другие задачи: научить и приучить налогоплательщиков пользоваться электронными сервисами.
«Мы видим, что количество пользователей портала госуслуг больше, чем физлиц, подключившихся к личному кабинету налогоплательщиков, и заинтересованы в том, чтобы дать людям знания», - объяснил Алексей Легостаев, руководитель УФНС по Алтайскому краю.
Сектор самообслуживания интересен и тем, у кого нет доступа к компьютеру. «Частью сервисов ФНС можно воспользоваться только со стационарного компьютера, в смартфоне функционал ограничен», - продолжил Алексей Легостаев.
Сектор самообслуживания сориентирован на физлиц и индивидуальных предпринимателей - особенно тех, кто только начинает свой бизнес.
Стоит иметь в виду, что открыть личный кабинет налогоплательщика в режиме самообслуживания не получится.
«Надо пройти регистрацию в операционном зале (который расположен рядом), подать заявление, и вам выдадут карту, на которой будет логин и пароль, с которыми уже можно приступить к работе», - рассказал руководитель УФНС.
Сектор самообслуживания находится на втором этаже большого здания краевой налоговой службы в Барнауле – на пр. Социалистический, 47. Чтобы сюда попасть, записываться заранее не нужно, и более того - можно прийти с маленькими детьми: для них есть игровой уголок.
Работает этот сектор с 09:00 до 18:00, а во вторник и четверг до 20:00. В выходные дни - закрыт.
Если услуга будет востребована, в управлении ФНС внедрят самообслуживание и в крупных городах региона - Рубцовске, Бийске и Новоалтайске.
На сайте ФНС России представлено более 70 интерактивных сервисов, из них 11 ориентированы на бизнес-среду, 34 развиваются под нужды и запросы граждан и около 27 площадок созданы для общего пользования.
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