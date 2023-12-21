21 декабря
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Потребитель

В красной икре ряда торговых марок нашли кишечную палочку

Только две торговые марки могут претендовать на знак качества, сообщает РИА Новости.

Красная икра.
Красная икра.
СС0

В некоторой продукции обнаружили кишечную палочку и превышения по микробиологическим показателям. Однако в икре не нашли запрещенных консервантов и незаявленных на маркировке красителей, а две торговые марки могут претендовать на российский Знак качества.

Всего исследовали 24 товара по 37 показателям качества и безопасности.

Роскачество при выборе икры советует отдавать предпочтение крупным производителям, а при покупке продукта в жестяной банке смотреть на ее целостность и отсутствии вздутости. Также нужно потрясти банку – если образуется звук "бултыхания", в ней есть лишняя жидкость, которой быть не должно.

Ранее сообщали, что цены на красную икру падают.

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