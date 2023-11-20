В Барнауле жильцы многоэтажки жалуются на поврежденную канализацию

Отходы льются прямо в подъезд дома.
По словам очевидцев, управляющая компания на жалобы не реагирует.
Ранее жители Алтайского края жаловались на протекающую крышу в жилом доме.
В доме по адресу ул. Эмилии Алексеевой уже три дня стоит неприятный запах из-за сломанной канализации, сообщает Barnaul 22.
Отходы льются прямо в подъезд дома.
По словам очевидцев, управляющая компания на жалобы не реагирует.
Ранее жители Алтайского края жаловались на протекающую крышу в жилом доме.
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